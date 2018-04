Buriram vượt qua Jeju để nối gót Hằng Đại vào vòng 16 đội

Buriram United đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp AFC Champions League sau khi đánh bại Jeju United 1-0 vào hôm thứ Ba để giành vị trí thứ hai tại bảng G.

Sự khác biệt trên sân Jeju World Cup Stadium đến ở phút thứ chín trong một tình huống phản công khi cú đánh gót thông minh của Diogo tạo điều kiện cho Sasalak Haiprakhon thoát xuống. Cầu thủ này đã vượt qua một hậu vệ trong vòng cấm trước khi tung đường chuyền sệt để giúp Korrakod Wiriyaudomsiri dễ dàng đánh bại Kim Kyeong-min.

Bàn thắng đó là vừa đủ để đem về chiến thắng cần thiết cho đại diện của Thái Lan và giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng tiến vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, niềm vui của họ đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi chấn thương nghiêm trọng của Diogo, người đã phải nhận pha vào bóng nguy hiểm vào mắt cá đến từ Cho Yong-hyun.

FULL-TIME | Jeju United FC (KOR) 0-1 Buriram United (THA) Buriram locks in the win they desperately needed against @jejuutdfc ! They progress to the last 16 as the runners-up of Group G!#ACL2018 #JJUvBRR pic.twitter.com/amEXFVcNo3 — AFC Champions League (@TheAFCCL) April 17, 2018

Và với việc ở trận đấu còn lại, Quảng Châu Hằng Đại giành chiến thắng 3-1 trước Cerezo Osaka trên SVĐ Thiên Hà, Buriram đã chính thức giành quyền vào vòng 16 đội lần thứ hai liên tiếp.

#BuriramUnited have done it! They are through to the last 16 of @TheAFCCL. Thoroughly deserved. Superb effort throughout the group stage. Disciplined, organised, fought like hell and importantly, showed necessary quality. #ACL2018 #JJUvBRR — Rhysh Roshan Rai (@RhyshRai) April 17, 2018

Hằng Đại cũng bước vào trận đấu hôm thứ Ba với việc chưa chắc suất vào vòng 16 đội, tuy nhiên chỉ cần sáu phút để họ vươn lên khi Huang Bowen đón bóng từ đường chuyền sệt của Li Xuepeng trong vòng cấm và dứt điểm quyết đoán vào góc thấp.

6′ GOAL! 1-0 @GZEvergrandeFC Huang Bowen gathers the low cross from Xue Peng before turning and firing into the net. Perfect start for the hosts!#GZEvCRZ #ACL2018 pic.twitter.com/X3PvZVn3tm — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

Nhưng chỉ bốn phút sau, các vị khách Nhật Bản đã cân bằng tỉ số khi Takaki Fukumitsu phá bẫy việt vị để băng xuông sau đường chọc khe của Kazuya Yamamura, rồi vượt qua luôn Zeng Cheng trước khi dứt điểm vào lưới trống.

Đội chủ nhà đã biết cách tái lập thế dẫn bàn ở phút 57 khi cú đánh đầu từ quả phạt góc của Gao Lin tìm đến vị trí của Alan Carvalho, người đã nhanh chân dứt điểm ở góc hẹp để ghi bàn.

57′ GOAL! 2-1 @GZEvergrandeFC Alan puts the Chinese side back in the lead after squeezing the finish in at the near post. Good news for Buriram United…#GZEvCRZ #ACL2018 pic.twitter.com/YSyk5davjR — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

Bốn phút trước khi hết giờ, kết quả được an bài khi Alan hoàn tất cú đúp với tình huống dứt điểm quyết đoán sau đường chuyền ngược lại của Yu Hanchao.