Philippines thất thủ trước Hàn Quốc trong trận tranh vé dự World Cup

Giấc mộng World Cup của Philippines đã tan thành mây khói vào đêm thứ Hai khi họ thất thủ năm bàn không gỡ trước Hàn Quốc trong trận đấu tranh hạng năm tại Asian Cup nữ 2018.

Với việc kết thúc ở vị trí thứ ba bảng A, Malditas đã hướng đến vị trí thứ năm, đồng nghĩa với một tấm vé tới World Cup tại Pháp vào năm sau trong cuộc chạm trán với Hàn Quốc.

Full-time: Philippines 0-5 Korea Republic

The @PilipinasWNFT run in the #WAC2018 comes to an end.

This team has won the hearts of all Filipinos around the world with their courageous spirit against the best teams in Asia.

— The Philippine Football Federation (@philfootball) April 16, 2018