Thần đồng Wan Kuzain của Malaysia đến chơi ở MLS

Thần đồng Wan Kuzain sẽ trở thành cầu thủ Malaysia đầu tiên chơi tại Major League Soccer sau khi ký hợp đồng với Sporting Kansas City.

Tiền vệ đầy hứa hẹn Wan Kuzain Wan Kamal của Malaysia đã ký hợp đồng 3 năm với CLB Sporting Kansas City ở MLS cho đến năm 2020 khi anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

“Kuzain là cầu thủ đã tham dự học viện của chúng tôi và phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc”, HLV Peter Vermes của Sporting nói trên trang web chính thức của CLB.

“Cậu ấy hiểu sâu sắc về vai trò của mình trong đội hình thi đấu của chúng tôi và chúng tôi không nghi ngờ gì về việc rằng cậu ấy xứng đáng được đôn lên đội hình cao hơn.”

Chính cầu thủ này cũng mong muốn tạo ra được sự ảnh hưởng sớm nhất có thể.

“Đây là điều mà tất cả các cầu thủ trẻ đều muốn trải nghiệm,” anh nói trong một tuyên bố. “Thật tuyệt vời khi trở thành một phần của câu lạc bộ, tôi biết rằng mình đã chuyển từ Học viện sang Rangers và bây giờ đang có cơ hội với đội bóng đầu tiên của mình.”

Bản hợp đồng lớn của Wan Kuzain sẽ làm hài lòng các fan hâm mộ Malaysia, những người vẫn luôn dõi theo sự tiến bộ của tài năng trẻ này.

Cầu thủ 19 tuổi, có bố mẹ là người Malaysia, đã được mời chào như một trong những tài năng đang nổi lên ở đất nước mình, đặc biệt là sau đoạn video anh cho đối thủ ăn hành vào năm 2011.

ICYMI: The first to Homegrown to go @SKCAcademy ➡️ @SwopeRangers ➡️ SKC First Team: @LeKuz7.

Sporting KC has signed 19-year-old midfielder Wan Kuzain Wan Kamal as the club's 9th Homegrown.

📰 https://t.co/PZTNqJAtyG pic.twitter.com/WqE4yCZoxH

— Sporting Kansas City (@SportingKC) April 13, 2018