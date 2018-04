Thua đậm Hàn Quốc, ĐT nữ Việt Nam trắng tay rời Jordan

ĐT nữ Việt Nam đã khép lại Asian Cup nữ 2018 với thành tích ba trận toàn thua sau khi tiếp tục thất bại với tỷ số đậm trước Hàn Quốc ở lượt cuối vòng bảng vào tối thứ Sáu.

Mặc dù thua kém đối thủ về mọi mặt, nhưng đoàn quân HLV Mai Đức Chung đã thi đấu đầy nỗ lực để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên cũng như suất dự trận playoff.

Thi đấu với sự quyết tâm không buông xuôi, ĐT nữ Việt Nam đã có màn nhập cuộc rất sáng sủa, và chính họ là những người có tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu ở phút thứ 12. Nguyễn Thúy Hằng đã làm chao đảo khung thành của Kim Hye-ri sau khi nhận bóng từ nỗ lực của Huỳnh Như.

Trong khi đó, Hàn Quốc bước vào trận đấu với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng đầu tiên sau hai trận hòa 0-0, và họ đã có được thứ mình cần ở phút thứ 14. Từ cú đá phạt góc của Jeon Ga-eul, Cho So-yun đã mở tỷ số trận đấu bằng cú đánh đầu dũng mãnh.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có màn đáp trả ngay sau đó khi Nguyễn Thị Liễu thực hiện cú sút chệch khung thành trong gang tấc. Tuy vậy, họ tiếp tục nhận bàn thua thứ hai ở phút thứ 38 do công của Lee Geum-min.

Khi hiệp đấu thứ hai trôi qua được bốn phút, tỷ số đã là 3-0 cho những cô gái đến từ xứ Kim chi sau cú dứt điểm từ xa của Lee Mi-na.

Dù Đặng Thị Kiều Trinh đã xuất sắc cứu thua sau hai pha dứt điểm liên tiếp của Ji So-yun và Cho So-huyn, nhưng cô ấy đã không thể làm gì hơn để ngăn cản bàn thắng thứ tư của Hàn Quốc ở phút thứ 72. Từ cú sút phạt của Kim Hye-ri, Lee Mi-na đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình qua đó ấn định chiến thắng 4-0 cho cho đội bóng xứ Kim chi.

Ở những phút cuối trận, dù đã rất nỗ lực, nhưng ĐT nữ Việt Nam đã không thể tìm thấy bàn danh dự tại giải đấu này.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, Nhật Bản đã chia điểm với Australia sau trận hòa 1-1.

Với kết quả này, Hàn Quốc ngậm ngùi xếp thứ ba và phải đá play-off tranh hạng năm với Philippines để giành suất dự World Cup nữ năm sau, cùng năm điểm với hai đội dẫn đầu sau hai trận hòa và một trận thắng, nhưng đã thua kém về hiệu số và số bàn thắng với Australia và Nhật Bản.