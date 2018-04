AFC Cup Khu vực ASEAN lượt đấu thứ 5: Top 5 ngôi sao

Chương trình “Same Same But Different: Your Asian Football Show” đã chọn ra năm cầu thủ nổi bật nhất trong lượt trận thứ năm AFC Cip 2018 khu vực Đông Nam Á.

MARKO SIMIC (PERSIJA JAKARTA)

Trở lại lượt đấu thứ hai, Marko Simic đã thiếu chút may mắn khi không thể có được vị trí trong top 5 mặc dù đã lập một cú hat-trick trước Tampines Rovers, với việc ảo thuật gia chạy cánh Riko Simanjuntak đã chứng minh bản thân xứng đáng hơn.

Tuy nhiên, lần này cầu thủ người Croatia hoàn toàn xứng đáng sau một màn trình diễn sát thủ trước khung thành đối thủ với bồn bàn thắng trong chiến thắng 4-0 trước Johor Darul Ta’zim và hôm thứ Ba.

Tiền đạo cắm này đã hai lần chọn đúng chỗ và đúng lúc để dứt điểm cận thành và cũng chuyển hóa thành công một quả phạt đền sau đó, nhưng bàn thắng thứ hai là minh chứng xuất sắc nhất cho sự đe dọa mà anh sở hữu, khi anh có tình huống bật cao hơn tất cả để đón cú đá phạt bên cánh trái của Rezaldi Hehanusa với cú đánh đầu lái bóng vào góc thấp.

BIENVENIDO MARANON (CERES-NEGROS)

Simic có thể đã vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom của AFC Cup vào hôm thứ Ba nhưng 24 giờ sau, anh ấy đã bị ngôi sao Bienvenido Maranon của Ceres-Negros bắt kịp sau cú hat-trick của tiền đạo người Tây Ban Nha vào lưới Boeung Ket.

Sau khi nhà vô địch Philippine Football League khá chật vật trong việc phá vỡ hàng phòng ngự kiên cường của Boeung Ket, hai bàn thắng của Maranon chỉ trong vòng một phút sau 32 phút thi đấu đã cũng giúp họ tạo nên sự khác biệt.

Cầu thủ 31 tuổi đã tiếp tục cho thấy kỹ năng tuyệt vời với bàn thắng thứ ba vào phút 69 và chỉ kém một bàn so với tổng số tám bàn mùa trước của anh, khi đó anh ấy khép lại giải đấu với việc chia sẻ vị trí thứ hai trong danh sách vua phá lưới.

MAUNG MAUNG LWIN (YANGON UNITED)

Maung Maung Lwin đang trở thành một cái tên quen thuộc góp mặt trong top 5 và đã mang đến một màn trình diễn tuyệt vời nữa khi Yangon United lội ngược dòng từ thế bị dẫn hai bàn để đánh bại Bali United 3-2 và chính thức giành suất vào vòng loại trực tiếp.

44′ GOAL! 1-2 @YangonUnitedFC Uchida threads the ball through to Mg Mg Lwin, who makes no mistake as he opens scoring for the home side. Game on!#AFCCup2018 #YGUvBLU pic.twitter.com/CenCUWRYls — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 11, 2018

Tiền vệ cánh này là khởi nguồn cho màn lội ngược dòng một phút trước giờ nghỉ với pha dứt điểm hiểm hóc sau khi được Kosuke Uchida tạo điều kiện, và sau đó mang lại bàn thắng quyết định cho Sekou Sylla khi có tình huống thoát xuống phía sau hàng phòng ngự của Bali và chơi đồng đội để dọn cỗ cho cầu thủ người Guinea.

Mới chỉ 22 tuổi, Maung Maung Lwin hữa hẹn sẽ còn vươn lên như là một nhân tố quan trọng để tạo nên hàng công đáng sợ cho Myanmar bên cạnh những cái tên Aung Thu, Sithu Aung và Aee Soe.

SIRINA CAMARA (HOME UNITED)

Không còn nghi ngờ gì về tài năng mà Sirina Camara sở hữu nhưng sự ổn định và thiếu kỷ luật là những điều đã ngăn cản cầu thủ người Pháp tiến lên một đẳng cao hơn cho đến lúc này.

Tuy nhiên, vào thứ Tư vừa qua, anh ấy đã thắp lại cơ hội để thi đấu ở vai trò tấn công nhiều hơn và đã thể hiện xuất sắc với vị trí tiền vệ cánh trái trong chiến thắng 3-2 của Home United trước Shan United.

25′ GOAL! 2-1 @HomeUtdFC Just like that! Song Ui-Young scores his 4th goal of the campaign after a fantastic cross in from Camara.#AFCCup2018 #HMUvSHU pic.twitter.com/WykxQv6TSo — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 11, 2018

Camara đã khiến cho hậu vệ cánh phải Hein Phyo Win của Home mướt mồ hôi trong suốt 90 phút với tốc độ và sức mạnh tuyệt vời của mình, và cũng cho thấy rằng anh ấy có khả năng cung cấp những đường chuyền chất lượng vào trong vòng cấm, một trong số đó đã dẫn đến pha dứt điểm dễ dàng của Song Ui-young trong vòng cấm.

PAOLO BUGAS (GLOBAL CEBU)

Từng vào đến bán kết khu vực Đông Nam Á năm 2017, nhưng đã không quá nhiều điều để Global Cebu tự hào tại AFC Cup năm nay và trận hòa 3-3 với FLC Thanh Hóa hôm thứ tư cũng đã dập tắt mọi hy vọng lọt vào vòng loại trực tiếp của họ.

Tuy nhiên, một điểm tích cực thật sự là sự bùng nổ Paolo Bugas với đóng góp trong đội hình xuất phát khi anh ấy đã thật sự lắp đầy được khoảng trống ở khâu sáng tạo sau sự ra đi của cựu đội trưởng Misagh Bahadoran.



Không giống như Bahadoran, Bugas không tiếp cận hàng phòng ngự đối phương quá nhiều, mà thay vào đó anh ấy khoét vào những khoảng trống bằng khả năng chuyền bóng với nhãn quan tuyệt vời và đã trực tiếp kiến tạo cho cả hai bàn thắng của Rufino Sanchez và Wesley dos Santos.