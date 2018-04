Thái Lan chính thức giành quyền vào bán kết Asian Cup nữ 2018

Thái Lan đã hiên ngang giành quyền vào bán kết Asian Cup nữ 2018 và chiếc vé dự World Cup nữ 2019 sau khi đánh bại Phlippines trong trận đấu vào tối tứ Năm, 13 tháng Tư.

Kanjana Sung-Ngoen của Thái Lan đã ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 28 phút bóng lăn trên sân King Abdullah II khi cô hiện thực hóa cơ hội trên chấm 11 mét, sau khi Tahnai Annis bị thổi phạt do để tay chạm bóng trong vòng cấm.

Tám phút sau giờ nghỉ, những cô gái đến từ Thái Lan đã có được bàn nhân đôi cách biệt khi Kanjana dễ dàng hạ gục thủ thành đối phương sau đường kiến tạo của Suchawadee Nildhamrong.



Thế trận gần như an bài khi Silawan Intamee sút phạt đẹp mắt đưa bóng vào lưới sau tình huống sút phạt từ góc hẹp bên cánh phải.

Tận dụng sơ sẩy của các cô gái đến từ xứ Chùa vàng, tuyển nữ Philippines đã có được bàn thắng danh dự trong những phút bù giờ do công của Jesse Shugg với cú dứt điểm trong vòng cấm.

Kết quả này là đủ để Thái Lan giành ngôi nhì bảng A, điều này đồng nghĩa là họ chính thức giành vé tới World Cup tại Pháp vào năm sau.

Final standings for Group A! 🇨🇳 and 🇹🇭 qualify for the #WAC2018 semi-finals and @FIFAWWC while 🇵🇭 will enter the 5th place playoff! pic.twitter.com/m7C2Q7OVKV — #WAC2018 (@theafcdotcom) April 12, 2018

Tuy nhiên, với vị trí thứ ba bảng đấu, Philippines vẫn còn cơ hội khi được tham dự trận tranh hạng năm cùng với đội xếp thứ ba của bảng B, sẽ biết được sau hai trận đấu vào chiều thứ Sáu.

Trận đấu còn lại của bảng A chứng kiến Trung Quốc giành ngôi đầu một cách đầy thuyết phục khi đánh bại đội chủ nhà Jordan với tỷ số 8-1.