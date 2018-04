HLV Mai Đức Chung khẳng định Việt Nam sẽ không buông xuôi

HLV trưởng của ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết rằng ông và các học trò sẽ dốc toàn lực cho trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup nữ với Hàn Quốc vào tối thứ Sáu, 13 tháng Tư.

Những lá thăm may rủi đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào một bảng đấu khó khăn. Dù đã rất cố gắng nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn không thể tránh khỏi hai trận thua đậm trước Nhật Bản và Australia hoàn toàn vượt trội về mọi mặt.

FULL-TIME | 🇻🇳 0-8 🇦🇺

A flawless performance from Australia as they record their first win in the #WAC2018! #WAC2018 #Jordan2018 #VIEvAUS pic.twitter.com/1EACdFuEjP

— #WAC2018 (@theafcdotcom) April 10, 2018