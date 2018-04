Việt Nam chính thức rơi vào nhóm 3 Asian Cup 2019

Liên đoàn bóng đá châu Á đã chính thức công bố các nhóm hạt giống bốc thăm chia bảng Asian Cup 2019 sau khi FIFA công bố bảng xếp hạng bóng đá thế giới tháng Tư vào hôm thứ Năm, 12 tháng Tư.

12 đội bóng đã lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 đã được xếp vào hai nhóm hạt giống đầu tiên, vị trí của từng đội theo từng nhóm đã được xác định dựa trên xếp hạng của họ trên BXH FIFA vừa cập nhật.

Trong khi đó, 12 đội đã vượt qua vòng loại Asian Cup 2019 mới đây đã được xếp vào các nhóm hạt giống còn lại. Vị trí của họ theo từng nhóm cũng được xác định dựa trên thứ hạng FIFA.

Seedings for #AsianCup2019 have been finalised. 24 nations set to learn their opponents when the Final Draw takes place on May 4 in Dubai! pic.twitter.com/HgZVyczj54

