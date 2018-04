FLC Thanh Hóa chính thức bị loại sau trận hòa với Global Cebu

FLC Thanh Hóa đã chính thức bị loại sớm tại AFC Cup 2018 sau khi đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng trước đội chủ nhà Global Cebu trên sân Rizal Memorial vào chiều thứ Tư.

Đội bóng xứ Thanh với lực lượng mang theo đa phần là những cầu thủ dự bị đã có một khởi đầu như mơ, thế nhưng sự chùng xuống đầy khó hiểu ở những phút cuối đã khiến họ bỏ lỡ chiến thắng đầy đáng tiếc.

Chỉ hai phút bóng lăn trên sân Rizal Memorial, FLC Thanh Hóa đã có được bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền bổng của Ryutaro Karube, Edward Ofere đã khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Patrick Deyto.

Ofere latches onto the through ball and converts the chance beautifully to give the visitors the perfect start! #GCBvTHH #AFCCup2018 pic.twitter.com/5TYfTNINF1

Lợi thế dẫn điểm của đoàn quân HLV Hoàng Thanh Tùng chỉ tồn tại đúng bốn phút. Tận dụng sự hời hợt nơi hàng thủ đội khách, Rufo đã thoải mái thực hiện cú vô lê đẹp mắt, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

What a response! Rufo draws the home side with a terrific volley finish! #GCBvTHH #AFCCup2018 pic.twitter.com/ZUh51RdXML

Thi đấu không có gì vượt trội trong những phút tiếp theo, thế nhưng FLC Thanh Hóa đã có lần thứ hai vượt lên. Sau khi ghi bàn mở tỷ số, Ofere đã có pha đánh gót tinh tế, tạo cơ hội cho Lê Thanh Bình băng lên dứt điểm từ xa, hạ gục thủ thành Deyto.

The Vietnamese side retake the lead with a classy finish from outside the box. Top class! #GCBvTHH #AFCCup2018 pic.twitter.com/i4oxdNeqjI

Và cũng chính tiền đạo từng thi đấu tại Serie A góp công trong bàn thắng thứ ba của đội bóng xứ Thanh. Sau khi không thể đưa bóng vào lưới trống, Ofere đã thực hiện pha dọn cỗ cho Hoàng Đình Tùng trong một tư thế trống trãi, và tiền vệ mang áo số 2 đã dễ dàng đưa bóng vào lưới ở phút thứ 57.

Dinh Tung extends the Vietnamese side's advantage with a cool and composed finish. @GlobalCebuFC in big trouble! #GCBvTHH #AFCCup2018 pic.twitter.com/zP3jqwKBzP

Tưởng chừng đội khách sẽ ra về với ba điểm thì kịch tính xuất hiện khi trận đấu trôi về những phút cuối.

Phút 82, Dos Santos tìm lại hy vọng có điểm cho đội chủ nhà với cú đánh đầu thành bàn sau đường chuyền của Paolo Bugas.

Dos Santos pulls one back for the home side with a good header. Can they get another to rescue at least a point? #GCBvTHH #AFCCup2018 pic.twitter.com/hzFZTqFisr

Đến phút thi đấu cuối cùng, cũng từ một cú đánh đầu, Darryl Roberts đã giữ lại một điểm quý giá cho Global Cebu FC sau tình huống phạt góc bên cánh phải.

89' GOAL! 3-3 @GlobalCebuFC

They have done it! Roberts levels the game after heading in from the corner!

Is there still time for a winner? #GCBvTHH #AFCCup2018 pic.twitter.com/APNgipD2O1

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 11, 2018