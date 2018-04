Duerden: JDT nên hành xử như một ông lớn

John Duerden tin rằng trận thua đáng quên hôm thứ Ba trước Persija Jakarta là không thỏa đáng đối với một CLB tầm cỡ như Johor Darul Ta’zim.

Tối thứ Ba là một buổi tối đáng xấu hổ của Johor Darul Ta’zim. Hơn 60.000 CĐV đã xuất hiện tại SVĐ Gelora Bung Karno ở Jakarta để xem trận đấu thuộc loạt trận AFC Cup 2018 giữa Persija Jakarta và gã khổng lồ Malaysia. Họ đến vì hai CLB lớn gặp nhau trong một trận đấu lớn và chứng kiến đội bóng Indonesia thắng 4-0.

Đây không chỉ là cuộc gặp của hai gã khổng lồ trong khu vực mà còn là một cuộc đụng độ giữa Indonesia và Malaysia. Đây là trận đấu áp chót ở vòng bảng của AFC Cup. Có ba đội sẽ chiến đấu cho hai vị trí dẫn đầu bảng đấu để tiến đến vòng knockout. Họ đều đang có bảy điểm. Đội nào thua sẽ phải đối diện với tình huống khó khăn sau đó.

Nói ngắn gọn là sẽ phải gặp rắc rối lớn. Persija rõ ràng đã nhận thức được điều đó và đã một kỷ lục dành cho một đội tham dự AFC Cup và tạo một bầu không khí không thể đo đếm nhưng đã góp phần vào sự thành công của đội cùng uy tín của toàn bộ giải đấu. Nói tóm lại, Persija – đội bóng và những NHM – đã nâng tầm giải đấu và nhận lại phần thưởng xứng đáng.

Còn JDT ư? Không đáng kể lắm. Đây là đội đã giành được bốn danh hiệu Super League của Malaysia. Đây là đội đã đoạt chức vô địch AFC Cup năm 2015. JDT đã vươn tới thành công mà Persija chỉ có thể mơ ước. Họ có tham vọng trở thành một thế lực ở lục địa và nếu có CLB Malaysia nào có thể làm được điều đó, đó chỉ có thể là Johor. Họ đã đặt ra tiêu chuẩn để người khác noi theo ở đấu trường quốc nội và không một ai có thể liên tục đạt được khả năng đó.

Đối với một CLB giàu tham vọng, cạnh tranh ở cấp lục địa là rất quan trọng. Bóng đá Malaysia không nhận được nhiều sự quan tâm từ nước ngoài. Thông qua việc khai phá đấu trường châu Á, danh tiếng CLB mới được xây dựng và lan rộng trên khắp khu vực và sau đó, hy vọng là ở những nơi khác nữa.

Red vs blue. Quick fire goals. 3-0 at half time to the reds. Amazing atmosphere driving the home side on. LFC vs man city? Nah, even better. #Persija vs JDT. Great performance by the jakmania and their team. #AFCCUP2018 #PSJvJDT

Với tất cả những suy tính đó, chiến thuật và lựa chọn của HLV JDT Raul Longhi thật kỳ quái. Những tên tuổi lớn và tài năng như Safiq Rahim, Fadhli Shas, Safawi Rasid và Ignacio ‘Natxo’ Insa đều bắt đầu trên băng ghế dự bị. Chưa hết, lần đầu tiên trong mùa giải này, hàng thủ ba người được triển khai.

Các HLV sống hay chết là nhờ kết quả nhưng những lựa chọn và quyết định của ông rõ ràng đã tạo ra một cuộc đấu vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn rất nhiều. Hãy quên điều đó đi, họ đã đánh mất thế trận trong 20 phút đầu tiên khi đội chủ nhà vươn lên dẫn 3-0. Những NHM đã từ Malaysia bay sang và ủng hộ đội bóng của mình trong một buổi tối khó khăn hẳn sẽ phải gãi đầu khó hiểu trước những gì mà vị HLV của đang cố gắng đạt được.

Johor Darul Ta’zim lost to Persija Jakarta. Barcelona were defeated by AS Roma. Manchester City were beaten by Liverpool.

The three teams suffered the same fate and coincidentally the defeated teams were league leaders and wore the same jersey colour – LIGHT BLUE! pic.twitter.com/PUgyHvpGTo

— JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) April 11, 2018