Marko Simic lập poker giúp Persija giành ngôi đầu từ Sông Lam Nghệ An

Marko Simic đã sắm vai người hùng của Persija Jakarta với một cú poker vào hôm thứ Ba để giúp mang về chiến thắng 4-0 trước Johor Darul Ta’zim tại bảng H – AFC Cup.

Đội chủ nhà chỉ cần tám phút để phá vỡ thế cân bằng trên sân Gelora Bung Karno; Riko Simanjuntak tung đường chuyền tuyệt vời vào vòng cấm để giúp Simic đánh đầu đơn giản tung lưới đối thủ.

Chỉ bốn phút sau, tiền đạo người Croatia của Persija đã thêm một lần nữa dùng lợi thế không chiến để đón quả đá phạt bên phía cánh trái của Rezaldi Hehanusa và tung cú đánh đầu dũng mãnh vào góc thấp.

Và đến phút 19, Simic hoàn thành cú hat-trick thứ hai tại giải đấu khi Riko và Ramdani phối hợp ăn ý để mở ra có hội, đường chuyền sau đó đã giúp tiền đạo này ghi bàn.

Kể từ đó, kết quả gần như đã an bài nhưng – để xát muối thêm vào nỗi đau của Johor – họ đã chịu thêm tổn thất về quân số ở phút 78 sau khi Adam Nor Azlin bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai.

Chỉ có thêm một lần để Persija ăn mừng khi Riko mang về một quả phạt đền sau khi bị Azrif Nashrulhaq kéo ngã trong vòng cấm, dọn đường cho Simic có được cú poker với tình huống đánh bại Izham khi trận đấu còn lại ba phút.

87' GOAL! 4-0 @Persija_Jkt#SuperSimic, who already has a hat-trick, makes no mistake from the spot and buries it for his FOURTH goal of the match.#PSJvJDT #AFCCup2018 pic.twitter.com/WDevGfOR77 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 10, 2018

Chiến thắng này là vừa đủ để giúp gã khổng lồ Indonesia giành lấy ngôi đầu bảng H từ tay Sông Lam Nghệ An nhờ hơn thành tích đối đầu, và họ có thể giữ tấm vé vào vòng loại trực tiếp nếu giành chiến thắng trước đội chót bảng Tampines Rovers ở lượt đấu cuối.

FULL-TIME | Persija Jakarta (IDN) 4-0 Johor Darul Ta’zim (MAS) Marko Simic scoring all the goals in this encounter! @Persija_Jkt outclass @OfficialJohor to go level on points with @slnafc at the top of Group H!#AFCCup2018 #PSJvJDT pic.twitter.com/CYuJDh6e6Q — AFC Cup (@AFCCup) April 10, 2018

PERSIJA JAKARTA: Andritany Ardhiyasa, Ismed Sofyan, Jaimerson, Maman Abdurahman, Rezaldi Hehanusa, Sandi Darma Sute (Septinus Alua 88’), Ramdani Lestaluhu (Yan Pieter Nasadit 81’), Rohit Chand, Riko Simanjuntak, Novri Setiawan (Addison Alves 75’), Marko Simic.

JOHOR DARUL TA’ZIM: Izham Tarmizi, Aidil Zafuan, Hariss Harun, Junior Eldstal, Adam Nor Azlin, Afiq Fazail, Amirulhadi Zainal (Safiq Rahim 46’), Fazly Mazlan (Azrif Nashrulhaq 46’), Syafiq Ahmad (Ahmad Hazwan Bakri 66’), Nazmi Faiz, Darren Lok.