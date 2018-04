Sông Lam Nghệ An lần thứ hai đánh bại Tampines Rovers tại AFC Cup

CLB Sông Lam Nghệ An đã tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng H với chiến thắng thuyết phục 2-1 trên sân nhà trước CLB Tampines Rovers FC trong lượt trận thứ năm vòng bảng AFC Cup 2018 vào chiều thứ Ba.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng CLB SLNA đã không chiếm được quá nhiều lợi thế trước đại điện đến từ Singapore trong mười phút đầu tiên. Tuy nhiên, thế trận chặt chẽ trên sân Vinh chỉ kéo dài đến phút 16 khi đội chủ nhà tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc nhờ công của ngoại binh Michael Olaha.

Từ quả phạt góc bên phía cánh phải của Đậu Thanh Phong, cầu thủ mang áo số 69 đã có tình huống chạy chỗ thông minh trước khi tung cú đánh đầu lái bóng về góc xa đánh bại hoàn toàn thủ thành Syazwan Buhari.

16' GOAL! 1-0 Song Lam Nghe An FC Olaha attacks the corner at the near post and duly converts it. The keeper could only watch!#SONvTPR #AFCCup2018 pic.twitter.com/b0vlqH3NMW — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 10, 2018

Sau bàn mở tỉ số, một thế trận chặt chẽ tiếp tục diễn ra khi không có quá nhiều cơ hội được tạo ra từ hai bên. Thế nhưng khi hiệp một chỉ còn bảy phút nữa là khép lại đội khách đã có dịp ăn mừng khi làm tung lưới SLNA cũng từ một tình huống phạt góc.

Ryutaro Megumi có tình huống dứt điểm thiếu úy lực ở rìa vòng cấm sau nỗ lực phá bóng thiếu quyết đoán từ đội chủ nhà, thế nhưng đó lại vô tinh trở thành đường kiến tạo cho Irfan Najeeb tung ra cú đánh đầu ngược điệu nghệ, san bằng tỉ số hòa 1-1 trước khi bước vào giờ nghỉ.

38' GOAL! 1-1 @TRFCStags Shameer draws the visitors level with a terrific header after some sloppy Song Lam defending.#SONvTPR #AFCCup2018 pic.twitter.com/mAntdDfpsR — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 10, 2018

Bước sang hiệp hai, đội khách đã suýt vươn lên dẫn điểm với thêm một tình huống uy hiếp từ một quả phạt góc ở phút 55. Khairul Amri đã là người bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trước khung thành Lê Văn Hùng khi đưa bóng chạm cột góc ở cự ly gần từ quả đá phạt góc của Jordan Webb.

55' CHANCE!@TRFCStags get a good opportunity on the corner but somehow, they have not converted it!#SONvTPR #AFCCup2018 pic.twitter.com/tkFCI4Dm23 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 10, 2018

Năm phút sau đó, Hồ Tuấn Tài có lời đáp trả cho đội chủ nhà với cú dứt điểm bị ngăn cản trong vòng cấm sau khi nhận đường chuyển của Phạm Mạnh Hùng.

Tuy nhiên, chân sút mang áo số 10 đã không phải tiếc nuối quá lâu khi đến phút 75, tận dụng tình huống không thể phá bóng của hàng phòng ngự Tampines Rovers trong vòng cấm, Hồ Tuấn Tài nhanh chân dứt điểm trước khi thủ thành Syazwan Buhari kịp phản ứng, qua đó tái lập thế dẫn bàn cho đoàn quân Nguyễn Đức Thắng.

75' GOAL! 2-1 Song Lam Nghe An FC Tuan Tai puts the hosts back in front with a clinical finish after @TRFCStags fail to clear their lines.#SONvTPR #AFCCup2018 pic.twitter.com/0jliJKYnuI — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 10, 2018

Đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng trên sân Vinh khi Sông Lam Nghệ An đã giữ vững lợi thế và có thêm ba điểm để củng cố ngôi đầu bảng H với 10 điểm sau năm lượt đấu. Trong khi Tampines Rovers vẫn chìm sâu ở đáy BXH với chỉ vỏn vẹn một điểm.