Trung Quốc đã chính thức giành quyền vào bán kết Asian Cup nữ 2018 và tấm vé tới World Cup nữ 2019 sau khi nhẹ nhàng vượt qua Philippines 3-0 vào tối thứ Hai.

