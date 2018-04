Thái Lan thắp lại hy vọng đi tiếp tại Asian Cup nữ 2018 bằng màn vùi dập Jordan

Thái Lan đã thắp lại hy vọng vào bán kết Asian Cup nữ sau khi đè bẹp đội chủ nhà Jordan với tỷ số của một set tennis vào đêm thứ Hai.

Những cô gái đến từ xứ Chùa vàng đã có một khởi đầu như mơ khi vươn lên dẫn trước ngay từ giây thứ 16 khi Suchawadee Nildhamrong cướp bóng từ đường chuyền của Yasmeen Khair trước khi hạ gục thủ thành Salma Ghazal trong tư thế đối mặt.

Và cũng từ một lỗi nơi hàng thủ đội chủ nhà, Taneekarn Dangda đã chớp thời cơ, sút bóng về góc xa, nhân đôi cách biệt cho Thái Lan chỉ sau sáu phút bóng lăn.

Mặc dù Jordan đã giành lại thế trận sau đó, nhưng Thái Lan cũng có được bàn thắng thứ ba sau cú đá phạt thành bàn của Silawan Intamee ở phút thứ 39, sau đó Kanjana Sung-Ngoen đã gia tăng cách biệt lên bốn bàn cho đội khách.

Hi vọng mong manh được thắp lại cho đội chủ nhà khi Shahinaz Jibreen rút ngắn cách biệt với cú dứt điểm đẹp mắt ba phút trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, trong hiệp hai, Thái Lan đã kịp ghi thêm hai bàn khi do công của Suchawadee và Pitsamai Sornsai để khép lại chiến thắng toàn diện 6-1 trước Jordan.

