Akira Nishino được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng tuyển Nhật Bản

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã chính thức bổ nhiệm Akira Nishino vào vị trí HLV trưởng đội tuyển xứ mặt trời mọc vào chiều thứ Hai.

Vị cựu HLV Gamba Osaka và GĐKT Liên đoàn bóng đá Nhật Bản sẽ thay thế HLV người Bossina Vahid Halilhodzic vừa bị sa thải chưa đầy 24 giờ trước đó.

BREAKING | Akira Nishino has been named as @jfa_samuraiblue's head coach ahead of the 2018 @fifaworldcup! pic.twitter.com/sfnmhSg8Va

— #WAC2018 (@theafcdotcom) April 9, 2018