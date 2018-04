HLV Mai Đức Chung: Các cầu thủ đã cố gắng hết sức

Thuyền trưởng Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam đã dành những lời ngợi khen cho các học trò sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản trong trận mở màn Asian Cup nữ 2018.

Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, dù đã rất cố gắng, nhưng ĐT nữ Việt Nam đã không thể kiếm được dù chỉ một điểm trong trận ra quân bảng B Asian Cup nữ 2018. Hai bàn thắng trong mỗi hiệp đấu đã giúp những cô gái đến từ xứ sở mặt trời mọc giành chiến thắng thuyết phục 4-0.

FULL-TIME | 🇯🇵 4-0 🇻🇳

Japan cruise past Vietnam to get their #WAC2018 campaign off to a winning start! #Jordan2018 #JPNvVIE pic.twitter.com/AtHFuiVOdW

— #WAC2018 (@theafcdotcom) April 7, 2018