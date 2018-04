ĐT nữ Việt Nam thua đậm trước nhà ĐKVĐ Nhật Bản

ĐT nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trong trận mở màn Asian Cup nữ 2018 khi thất thủ trước nhà ĐKVĐ Nhật Bản vào tối thứ Bảy.

Đoàn quân HLV Mai Đức Chung đã để thủng lưới chỉ sau ba phút bóng lăn trên sân King Abdullah II. Kumi Yokoyama đã thực hiện cú sút chìm hạ gục thủ thành Đặng Thị Kiều Trinh mở tỷ số trận đấu.

Chỉ 15 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho Nhật Bản khi Mana Iwabuchi thoát xuống bên cánh phải trước khi tạo điều kiện cho Emi Nakajima nhân đôi cách biệt cho nhà ĐKVĐ.

Iwabuchi, người gây nên biết bao sóng gió cho ĐT nữ Việt Nam tiếp tục lên tiếng ở phút thứ 57 khi cô hiện thực hóa cơ hội của Hikaru Naomoto ở trong vòng cấm.

66′ GOAL! 🇯🇵 4-0 🇻🇳 INSULT TO INJURY! Substitute Mina Tanaka comes on to notch a fourth goal for the Japanese.#WAC2018 #Jordan2018 #JPNvVIE pic.twitter.com/d6l0s3ts8w — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 7, 2018

Và đến phút thứ 66, Mina Takana ấn định chiến thắng dễ dàng 4-0 cho Nhật Bản khi chớp thời cơ đá bồi sau cú dứt điểm của Aya Sameshima bị Kiều Trinh cản phá.

Chiến thắng này giúp Nhật Bản dẫn đầu bảng B, hơn hai điểm so với Hàn Quốc và Australia, những người đã cầm chân nhau sau trận hòa không bàn thắng trong trận đấu còn lại.

Korea Republic played out a 0-0 draw in Saturday’s second match.

Ở lượt trận tiếp theo vào thứ Ba, Nhật Bản sẽ đụng độ Hàn Quốc trong khi Việt Nam sẽ đối đầu Australia.