Messi Nữ giúp Trung Quốc đè bẹp Thái Lan tại WAC 2018

Màn trình diễn quả cảm của Thái Lan là chưa đủ để cản bước Trung Quốc trong trận khai mạc AFC Asian Cup Nữ 2018.

Thái Lan đã chiến đấu ngoan cường nhưng vẫn sụp đổ trước màn trình diễn hiệu quả trong hiệp hai của Trung Quốc sau khởi đầu có phần chệch choạc để giành về chiến thắng 4-0 trong trận khai mạc AFC Asian Cup Nữ 2018 tại Jordan.

Đoàn quân của Neungruethai Sathongwien đã không tỏ ra lép vế so với đối thủ được đánh gia cao hơn tại bảng A và thậm chí còn cầm chân họ với kết quả hòa 0-0 sau hiệp một.

Mặc dù có hơn 60% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng các cô gái Trung Quốc phải chờ sang hiệp hai mới có thể mở điểm trên sân Amman International Stadium.

FULL-TIME | 🇨🇳 4-0 🇹🇭

China kick-off their #WAC2018 campaign with a comfortable win over Thailand! #Jordan2018 #CHNvTHA pic.twitter.com/EVHNCKYuV6

