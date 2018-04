Asian Cup 2019 càng lớn thì càng tốt

Lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn nhưng thường sẽ thú vị hơn và nhìn qua danh sách các đội đã xác nhận là sẽ tham gia Asian Cup 2019 thì bạn sẽ thấy điều đó.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã gia tăng số lượng các đội tham gia giải đấu hàng đầu của mình từ 16 vào năm 2015 lên 24 trong năm tới. Hiện tại chúng ta đã biết danh tính của 24 đội sẽ cạnh tranh trong tháng Một tới và giải đấu hứa hẹn sẽ được tổ chức một cách tốt nhất. AFC đã đi đúng hướng.

Meet the 24 teams that will be competing in the #AsianCup2019! pic.twitter.com/Le3fG95UEh — #AsianCup2019 (@afcasiancup) March 27, 2018

Không chỉ các trận đấu mà những đội tham dự cũng đều đáng mong đợi. Tăng số lượng đội cho phép họ mở rộng giải đấu cho phần lớn các nước trên lục địa. Hãy nhìn vào Philippines và Việt Nam với lần đầu tiên trong lịch tham dự là sẽ rõ. Sự gia tăng sẽ thu hút thêm 200 triệu người khán giả quan tâm đến những trận đấu diễn ra vào thắng Một năm sau. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Asian Cup, giải đấu vẫn chưa đủ uy tín để tạo nên sự qui mô như đã hứa hẹn. Những khu vực không tham dự khác của lục địa sẽ có khuynh hướng không chú ý nhiều đến giải đấu. Cho đến nay, có được một phần lớn hơn của lục địa tham gia là một bước đi hợp lý

Sự mở rộng này mang giải đấu đến ngay trung tâm của Đông Nam Á, một khu vực quan trọng của lục địa và là một trong những khu vực yêu thích bóng đá nhất. Vấn đề không chỉ là có thêm nhiều đội từ khu vực đến tham gia. Thái Lan có thể đạt được điều đó mà không cần sự mở rộng này – một thứ đã mang đến cơ hội tốt cho Việt Nam. Nó mang những đội chưa đủ khả năng đến gần hơn với cơ hội. Sự xuất hiện của Philippines đồng nghĩa họ không bị các nước láng giềng bỏ quá xa. Cách đây không lâu, những đội như Singapore và Malaysia đã đánh bại The Azkals mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại, họ đang hỏi vì sao mình phải ngồi nhà vào tháng Một trong khi đội bóng đến từ Manila sẽ có chuyến đi tới Abu Dhabi.

The AFC President congratulates the final cast for #AsianCup2019! pic.twitter.com/YQFU44kpCe — #AsianCup2019 (@afcasiancup) March 28, 2018

Việc có thêm tám đội vào vòng chung kết giúp Asian Cup trở nên có ý nghĩa hơn đối với nhiều quốc gia – những đội được xếp ở mức từ tốt đến trung bình – khi được tham dự giải. Trong quá khứ, phần lớn các đội của lục địa thậm chí còn không được thử và đá vòng loại. Trong năm 2015, chỉ có 20 đội được tham dự. Đó là một giải đấu bị chia cắt và cô lập. Đối với các quốc gia nhỏ hơn, họ chỉ đơn giản là không bao giờ có được hy vọng thử sức. Đối với những độilớn hơn, tấm vé của họ đã được chào đón bằng một cái nhún vai. Không có sự mừng rỡ nào ở Riyadh, Seoul hay Tokyo khi những gã khổng lổ của họ giành được suất tham dự.

KGZ 🇰🇬 2 – 1 IND 🇮🇳 India complete their #ACQ2019 campaign as Group A winners despite losing to Kyrgyz Republic! pic.twitter.com/fCyzDQTJkC — #AsianCup2019 (@afcasiancup) March 27, 2018

Lệ cũ đang thay đổi. Ấn Độ đã được xếp vào nhóm A và vượt qua vòng loại từ khá sớm. Họ sẽ cùng Kyrgyzstan và Turkmenistan tham gia VCK. Khu vực Trung Á thường bị lãng quên là một khu vực về bóng đá và những cái tên đình đám. Thật tốt khi được thấy một quốc gia khác ngoài Uzbekistan và cũng tốt khi thấy được niềm vui ở các nước khác khi họ có được tấm vé.

Myanmar đã có cơ hội thực sự trong bảng đấu của họ cho đến tận vài ngày trước khi vòng loại kết thúc. Ít nhất, khả năng cạnh tranh và mong muốn về chiến thắng trên sân nhà và sân khách sẽ là một kinh nghiệm tuyệt vời cho một đội tuyển non trẻ. Những hình mẫu tương tự đã xuất hiện trong suốt vòng loại. Hồng Kông sẽ có lần đầu tiên kể tham dự giải kẻ từ năm 1968, họ cũng thắng trận đấu cuối cùng như Tajikistan. Bằng cách nào đó, Yemen đã làm được điều đó trong khi Đài Loan đã vô cùng cạnh tranh.

Chỉ sự phấn khích trong vòng loại là đủ để cân đo đong đếm hiệu quả của chính sách gia tăng số đội. Sau nữa là niềm vui trong việc giành được vé, quá trình xây dựng đội hình của các đội trong những tháng tới và cảm giác khi tháng Một tới và các đội sẽ xuất hiện trên sân.

Những mối quan ngại về sự sụt giảm về chất lượng đã xuất hiện ngay những vòng đầu khi cánh cửa được mở rộng hơn một chút. Điều đó là có thể nhưng chất lượng trong những giai đoạn ban đầu chưa bao giờ là sức mạnh thương hiệu ở Asian Cup. Việc cho phép nhiều đội cạnh tranh với những ông lớn ở lục địa chỉ có thể làm tăng tiêu chuẩn của những đội đã giành vé thành công cũng như những đội đã bỏ lỡ nhưng tin rằng mình sẽ có cơ hội nếu đầu tư nhiều hơn.

Asian Cup cuối cùng đã được mở ra cho cả lục địa. Một giải đấu vốn được xem là xa tầm với của hơn một nửa số thành viên AFC hiện tại đã trong tầm tay. Một giải đấu mà người hâm mộ và giới truyền thông biết sẽ không bao giờ chú ý đến đội của họ đã bị ngó lơ ở nhiều nơi. Điều này hiện đang dần thay đổi.

Trong trường hợp của Asian Cup 2019, càng lớn thực sự có vẻ sẽ càng tốt.