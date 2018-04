Nhật Bản nối dài sự thất vòng bằng thất bại trước Ukraine

Nhật Bản đã nối dài phong độ bất ổn trước thềm FIFA World Cup 2018 khi họ bị Ukraine đánh bại với tỉ số 1-2 trong trận giao hữu trên sân Stade Maurice Dufrasne vào thứ Ba.

Sau trận hòa thất vọng 1-1 với Mali hồi thứ Sáu vừa qua, và mới chỉ thắng hai trong bảy trận gần nhất của họ, Samurai Xanh đã được kỳ vọng sẽ tìm lại được hương vị chiến thắng trước đối thủ đến từ châu Âu tại Liege.

Tuy nhiên, Ukraine lại là đội bóng phá vỡ thế bế tắc ở phút 21 sau khi Yaroslav Rakitskiy có đủ thời gian và khoảng trống bên ngoài vòng cấm để tung ra cú dứt điểm uy lực, đưa bóng chạm người Naomichi Ueda đổi hướng hạ gục Eiji Kawashima.

Nhật Bản đã cân bằng tỉ số bốn phút trước giờ nghỉ khi Tomoaki Makino trong tư thế không bị kèm trong vòng cấm đã đón quả đá phạt của Gaku Shibasaki với tình huống đánh đầu đơn giản làm rung lưới đối phương.

HT 🇯🇵Japan 1-1 Ukraine🇺🇦

All square at the break as @jfa_samuraiblue's Tomoaki Makino cancels out Yaroslav Rakitskiy's opener for @FFUKRAINE pic.twitter.com/9ETXFdlIHg

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) March 27, 2018