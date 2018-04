Philippines ngược dòng để lần đầu giành quyền dự Asian Cup

Philippines đã có lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự AFC Asian Cup sau khi ngược dòng đánh bại Tajikistan 2-1 trên sân Rizal Memorial Stadium vào hôm thứ Ba.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Tajikistan đã là những người mở tỉ số ở phút 64 khi Akhtam Nazarov chuyển hóa thành công quả phạt đền, sau khi Nuriddin Davronov bị Kevin Ingreso phạm lỗi trong vòng cấm.

Tuy nhiên, Ingreso đã cân bằng tỉ số ở phút 74 với pha di chuyển trống trải trong vòng cấm để đón quả tạt từ cánh trái của Iain Ramsay bằng cú đánh đầu chuẩn xác vào góc xa.

Một kết quả hòa là vừa để để giúp the Azkals giành vé đi tiếp nhưng họ đã được hưởng một quả penalty ở cuối trận khi Patrick Reichelt bị đẩy ngã trong vòng cấm.

FT: PHI 🇵🇭 2 – 1 TJK 🇹🇯

The Philippines confirm their place in the #AsianCup2019 after a victory at home against Tajikistan! #ACQ2019 pic.twitter.com/13NIPUILrU

— #AsianCup2019 (@afcasiancup) March 27, 2018