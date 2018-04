Kyi Lin giúp Myanmar cán đích với niềm vui

Myanmar đã khép lại hành trình vòng loại AFC Asian Cup 2019 bằng một kết quả tích cực vào hôm thứ Ba khi họ đánh bại Macau 1-0 trên sân Thuwunna Stadium.

Sau khi chứng kiến hy vọng giành quyền tham dự Asian Cup vào tháng Một tới bị dập tắt bởi thất bại 1-5 trước CH Kyrgyz hồi tuần trước, chỉ còn đôi chút niềm tự hạo dành cho Myanmar trong trận đấu với Macau, đội bóng đã thua toàn bộ năm trận đấu trước đó.

Mặc dù đội chủ nhà đã chơi áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng có thời điểm cảm giác rằng họ sẽ phải đón nhận thêm một kết quả đáng hổ thẹn nữa khi chật vật trong việc xuyên phá hàng phòng ngự năm người và cách tiếp cận tiêu cực của đội khách.

Nhưng đến phút 68, Kyi Lin đã mang đến sự khác biệt khi anh phá bẫy việt vị sau đường chọc khe của đồng đội trước khi lạnh lùng lốp bóng đánh bại pha băng ra của Ho Man Fai.

FT: MYA 🇲🇲 1 – 0 MAC 🇲🇴

Myanmar end #ACQ2019 campaign with their first win after a slim victory over Macau! pic.twitter.com/OWcix8CGC9

