Singapore khép lại vòng loại với thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa

Singapore đã khép lại hành trình vòng loại AFC Asian Cup 2019 với thất bại 1-0 trước Đài Bắc Trung Hoa trên sân Taipei Municipal Stadium.

Chen Po-liang ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 37 với pha băng lên sau đường giật gót thông minh của Li Mao và thoát xuống khung thành trước khi dứt điểm vào góc thấp.

Mặc dù tạo ra số cơ hội cân bằng, nhưng đội khách đã không thể tìm được đường xuyên phá hàng phòng ngự vững chắc của Đài Bắc Trung Hoa và đành ngậm ngùi đón nhận thất bại.

FT: TPE 1 – 0 SIN 🇸🇬

Chinese Taipei end their #ACQ2019 campaign on a high with a slim victory over Singapore! pic.twitter.com/wi5wlVJfQp

