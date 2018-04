Làn sóng phản ứng sau khi Trung Quốc cấm cầu thủ xăm mình

Việc cấm các cầu thủ để lộ hình xăm của Trung Quốc đã gây ra làn sóng phản ứng trái chiều từ người hâm mộ và những hình chế khá vui nhộn.

Tin tức về lệnh cấm xuất hiện lần đầu vào Chủ nhật sau khi một số cầu thủ Trung Quốc, bao gồm Gao Lin và Wei Shihao, phải quấn băng trong trận đấu mở màn China Cup với xứ Wales một ngày trước đó.

Theo tờ South China Morning Post, lệnh cấm này đến từ chiến dịch xây dựng nền văn hóa lành mạnh của Trung Quốc.

This should be getting a *lot* more attention: last night, there was an order from on high to China's football team to cover all visible tattoos. Yet another example of government interference, but FIFA continues to turn a blind eye… pic.twitter.com/Teb6xpS5IV

— Mark Dreyer (@DreyerChina) March 23, 2018