FLC Thanh Hóa hòa nhạt nhòa trước Bali United trên sân Mỹ Đình

Chuỗi trận đáng thất vọng của FLC Thanh Hóa tiếp tục kéo dài khi họ tiếp tục để đối thủ Bali United cầm hòa đáng tiếc trong trận đấu trên sân Mỹ Đình vào chiều thứ Ba.

Mặc dù đã có một thế trận áp đảo, một lần nữa điểm yếu trong khâu dứt điểm đã khiến đội bóng xứ Thanh có trận đấu thứ ba liên tiếp chưa được hưởng niềm vui chiến thắng.

Phút thứ 17, Trọng Hoàng đã nhận được bóng trong tư thế trống trãi, tuy nhiên pha dứt điểm của anh không khác nào đường chuyền về cho thủ thành đối phương.

Bị áp đảo nhưng đội khách đến từ Indonesia cũng chứng tỏ sự nguy hiểm của mình trong những pha phản công. Sáu phút sau pha dứt điểm của Trọng Hoàng, Spaso đã khiến thủ thành Bùi Tiến Dũng có pha trỗ tài hiếm hoi trong trận đấu sau đường chuyền của Lilipaly.

Ngay đầu hiệp hai, ngoại binh Edward Ofere đã có cơ hội không thể tuyệt vời hơn để mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên tiền đạo này vẫn chứng tỏ sự vô duyên như thường thấy .

Hơn 10 phút sau, thủ quân Omar Faye đã có pha xử lý bóng tinh tế, nhưng pha dứt điểm sau đó của anh lại đưa bóng vào mép lưới.

Bị cầm hòa không bàn thắng sau một trận đấu phung phí quá nhiều cơ hội, FLC Thanh Hóa sẽ phải cải thiện nhiều điều nếu muốn đạt thành tích cao ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.