U23 châu Á: Thái Lan bại trận với bàn thua sớm

Thái Lan đã không thể có được một khởi đầu suôn sẻ tại bảng B VCK U23 châu Á 2018 khi phải nhận một trận thua với tỉ số tối thiểu trước Triều Tiên vào thứ Tư.

Đội bóng đến từ Bắc Triều Tiên chỉ mất đúng hai phút để phá vỡ thế bế tắc, khi một phút sơ sẩy của hàng phòng ngự Thái Lan đã được Ri Hun có cơ hội xâm nhập khung thành từ đường chuyền của Choe Ju-song trước khi dễ dàng hạ gục thủ thành Nont Muangngam.

2' GOAL! 1-0 DPR Korea A dream start for Ri Hun, who takes advantage of a Thailand defensive breakdown and gets DPR Korea on the board.#AFCU23 #PRKvTHA pic.twitter.com/xrYJZ4tyBo — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

Choáng váng từ bàn thua sớm, Thái Lan đã lập tức đáp trả tuy nhiên họ đã không gặp may trong nỗ lực san bằng tỉ số phút thứ 15.

Từ cú phạt góc của Chaiyawat Buran, Worawut Namvech đã có pha đánh đầu nối, tuy nhiên Saringkarn Promsupa lại chỉ có thể đưa bóng chạm xà ngang khi khung thành đã rộng mở.

15' OFF THE CROSSBAR! What a chance for Thailand's Saringkan Promsupa that gets denied by the crossbar. #AFCU23 #PRKvTHA pic.twitter.com/sPmeNCMLu4 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

Khi trận đấu trôi qua được 30 phút, lần này tới lượt Triều Tiên bị khung gỗ từ chối bàn thắng khi Kim Yu-song nhận đường chuyền từ Jo Kwang-myong trước khi thực hiện một cú sút bóng với quỹ đạo hình lưỡi liềm đưa bóng đi chạm cột dọc sau khi vượt qua tầm với của thủ thành Kang Ju-hyok.

30' OFF THE POST! Jo Kwang-myong with a great run down the right side before threading it over to Kim Yu-song, who hits the post.#AFCU23 #PRKvTHA pic.twitter.com/VhxSOwFTul — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

Càng về sau, Thái Lan càng nỗ lực hết mình để tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên đối thủ của họ cũng tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công.

Thế nhưng, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Thái Lan vẫn không thể tìm ra giải pháp xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Triều Tiên và đành ngậm ngùi nhìn đối thủ tạm leo lên dẫn đầu bảng B.

FT: DPR Korea ?? 1 – 0 Thailand ?? DPR Korea are off to a good start in their #AFCU23 campaign after a slim victory against Thailand in Group B opener! #PRKvTHA pic.twitter.com/Et0HVl5INO — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 10, 2018

DPR KOREA: Kang Ju-hyok, An Song-il, Song Kum-song, Kim Nam-il, Kang Kuk-chol, Jo Kwang-myong, Ri Un-chol, Kim Kuk-bom, Choe Ju-song (Choe Song-hyok 46’), Ri Hun, Kim Yu-song (So Jong-hyok 85’).

THAILAND: Nont Muangngam, Jakkit Wachpirom, Saringkarn Promsupa, Worawut Namvech, Saharat Pongsuwan, Ratthanakorn Maikami, Worachit Kanitsribampen (Sirimongkhon Jitbanjong 72’), Supachok Sarachat, Picha Autra (Anon Amornlerdsak 85’), Chaiyawat Buran (Tanasith Siripala 56’), Chenrop Samphaodi.