Tan Cheng Hoe được chỉ định là tân HLV ĐT Malaysia

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã có động thái nhanh chóng trong việc lấp vị trí đang bỏ trống tại ĐTQG với việc chỉ định Tan Cheng Hoe vào thứ Năm.

Chỉ hơn 24 giờ sau khi FAM chấp nhận đơn từ chức của HLV người Bồ Đào Nha Nelo Vingada, một thông báo trên trang chủ của liên đoàn đã xác nhận về quyết định bổ nhiệm mới.

Theo đó, không nhiều chi tiết về điều khoản hợp đồng hoặc mục tiêu trước mắt của ông ấy, tuy nhiên nhiều chi tiết được cho là sẽ được tiết lộ trong vài ngày tới.

CONGRATULATIONS TO TAN CHENG HOE ON BEING APPOINTED AS NEW HARIMAU MALAYA HEAD COACH Read more at https://t.co/K4z8rWnqHA pic.twitter.com/d9zJ7z5gTs — FA Malaysia (@FAM_Malaysia) December 7, 2017

Trong một thông báo sơ khởi, Dato’ Haji Hamidin Haji Mohd Amin – Tổng thư ký FAM – cho biết: “Chúng tôi muốn chúc mừng Tan Cheng Hoe về việc được bổ nhiệm vào vị trí tân HLV của Harimau Malaya.”

Tuy nhiên, quyết định bỏ nhiệm Tan có vẻ nhận được sự đón nhận tốt vì ông ấy là một trong những chiến lược gia triển vọng với hiểu biết sâu rộng về tình hình trong nước, cũng như ông ấy thật sự sẵn sàng tham gia vào quá trình tái thiết đội tuyển quốc gia.

Hồi tháng Năm, khi Vingada được trao quyền dẫn dắt Harimau Malaya , Tan được bố trí là trợ lý của ông ấy.

Congratulations & All The Best TCH. https://t.co/xoNOmTgTtb — ONG KIM SWEE (@OKS_HarimauMsia) December 7, 2017

Tan Cheng Hoe has been named as the new national head coach. No surprise, really. — Lee Seng Foo? (@sengfoo88) December 7, 2017

Theo đó, ông ấy cũng đã tận hưởng thành công cùng đại diện Malaysia Super League – Kedah khi dẫn dắt họ giành ngôi vô địch Malaysia Cup mùa trước, cũng như ngôi vương FA Cup đầu năm nay.

Với việc tấm vé dự AFC Asian Cup 2019 đã xa tầm với của Malaysia, Tan được cho là sẽ danh toàn bộ sự tập trung vào AFF Suzuki Cup năm sau, cùng như dẫn dắt đội tuyển cải thiện vị trí khá thấp 174 lúc này trên bảng xếp hạng FIFA.

Nguồn ảnh: LĐBĐ Malaysia