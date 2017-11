Mọi điều bạn cần biết về Indian Super League 2017 – 2018

Chỉ còn một tuần trước khi giải Indian Super League mùa 2017/18 khởi tranh, FOX Sports Asia sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về giải đấu này.

Các tín đồ bóng đá tại Ấn Độ đang rất hào hứng trước một mùa giải Indian Super League mới.

Thậm chí nếu như bạn không đến từ quốc gia đông dân thứ hai thế giới, cũng không có lí do gì khiến giải đấu này sẽ bớt cuốn hút với bạn.

Thật vậy, bạn có thể cảm thấy xa lạ với nó nhưng chính vì thế chúng tôi mới ở đây để giúp bạn.

Bằng cách trả lời năm câu hỏi phổ biến nhất, FOX Sports Asia sẽ cung cấp mọi thông tin bạn muốn về ISL

Indian Super League là gì?

Được thành lập từ năm 2014, sắp tới đây sẽ mùa giải thứ tư ISL được tổ chức và giải đấu đã khá thành công trong việc nâng cao hình ảnh môn bóng đá trong một đất nước mà cricket là môn thể thao vua.

Không như những giải đấu khác trên thế giới, các đội bóng ở đây phải trả phí để có thể giành một suất tham dự ISL, tương tự như giải nhà nghề Mỹ và A-league ở Úc.

Mùa giải mới sẽ có sự góp mặt của 10 đội: ATK, Bengaluru FC, Chennaiyin FC, Delhi Dynamos, FC Goa, Jamshedpur FC, Kerala Blasters, Mumbai City, NorthEast United và Pune City.

Diễn ra từ ngày 17/11 đến 17/3, 10 đội sẽ gặp nhau theo thể thức sân nhà-sân khách với bốn đội cao điểm nhất sẽ tham dự Loạt trận Chung kết.

Sau đó, sẽ có hai loạt trận bán kết với lượt đi và lượt về trước khi hai đội cuối cùng đụng độ trên sân trung lập để giành cúp vô địch.

Khoan đã… Không phải Ấn Độ đã có giải vô địch quốc gia riêng rồi sao?

Đúng thế, I-League đã ra đời từ năm 2007 và tới tận bây giờ vẫn là giải bóng đá quốc nội chính thức ở hạng đấu cao nhất.

History was made as they lifted the trophy and won a million hearts!

The Champions of the #HeroILeague – @AizawlFC. pic.twitter.com/7texu5wL2D — Hero I-League (@ILeagueOfficial) May 1, 2017

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của ISL nhờ phần lớn vào lượng tiền khổng lồ được đổ vào bởi các nhà đầu tư giàu có, cũng đồng nghĩa giải này thu hút được nhiều sự quan tâm hơn I-league.

Cuối cùng, đã có cuộc đàm phán giữa các bên liên quan, bao gồm cả Liên đoàn bóng đá toàn Ấn Độ (AIFF) để tìm cách để cải thiện chất lượng cả hai giải. Từ đó ISL đã chính thức được công nhận bởi Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Vậy có phải nhà vô địch sẽ được tham dự AFC Champions League?

Không, nhưng họ sẽ là đại diện Ấn Độ ở AFC Cup kể từ năm 2019 thay cho Federation Cup.

CONFIRMED: ISL to Replace Fed Cup. Winner will get direct Slot to AFC Cup Games. I-League Winner to Play AFC Champions League Play-Off Rd. pic.twitter.com/LwhHHCyenP — Indian Football-WC (@IFTWC) July 25, 2017

Đội vô địch I-league vẫn sẽ tham dự giải đấu cấp cao nhất của AFC, ở thời điểm hiện tại sẽ là suất vào vòng sơ loại thứ nhất để tham dự AFC Champions League.

Đây là biện pháp tạm thời để ISL được AFC công nhận, nhưng điều này được dự đoán sẽ thay đổi trong tương lai.

Nhưng nhà vô địch trong quá khứ?

ATK – trước đó được biết đến với tên gọi Atletico de Kolkata – vô địch mùa giải đầu tiên năm 2014 và cũng là đương kim vô địch giải này.

On 20th December 2014 Atlético de Kolkata defeated Kerala Blasters to become the #1STCHAMPION of Indian Super League. pic.twitter.com/CigJIrPLYh — Hero MotoCorp (@HeroMotoCorp) October 8, 2015

Họ đã có sự phục vụ của các cầu thủ nổi danh như huyền thoại Liverpool Luis Garcia và cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha Helder Postiga ở các năm trước, và mùa này sẽ được dẫn dắt bởi cựu cầu thủ Manchester United và tuyển Anh Teddy Sheringham.

Đội bóng còn lại đã nếm trải cảm giác vô địch ở ISL là Chennaiyin, đội đã đánh bại Goa 3-2 trong trận chung kết kịch tính để mang về chiếc cúp vô địch năm 2015.

Liệu tôi có biết cầu thủ nào sẽ thi đấu ở ISL mùa này?

Our official jersey launch held at Quest Mall with Sanjiv Goenka, Teddy Sheringham, Robbie Keane and Mr. Utsav Parekh. #ATK #AamarBukeyATK pic.twitter.com/3Piwo0sX04 — ATK (@WorldATK) November 6, 2017

Nếu bạn đang hỏi câu này cũng đồng nghĩa bạn đã bỏ lỡ việc cập nhật đội hình ISL của chúng tôi tuần rồi, khi chúng tôi đã giới thiệu năm cầu thủ nước ngoài đáng chú ý: Dimitar Berbatov, Robbie Keane, Wes Brown…

Ngoài ra, các ngôi sao của tuyển quốc gia Ấn Độ cũng thi đấu rải rác cho các đội trong giải này.

Chân sút huyền thoại Sunil Chhetri là cái tên lớn nhất và anh sẽ thi đấu cho Bengaluru, gã khổng lồ một thời của I-league mới tham dự ISL mùa này. Đội này cũng đang sở hữu thủ môn Gurpreet Singh Sandhu trong danh sách đăng kí.

Jeje Lalpekhlua là một ngôi sao Ấn Độ khác hiện ở trong đội hình của CLB Chennaiyin, trong khi tiền vệ Eugeneson Lyngdoh sẽ ra sân trong màu áo đương kim vô địch ATK.