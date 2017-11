Cannavaro đang mắc sai lầm khi trở lại Quảng Châu

Theo dõi cách Fabio Cannavaro chơi bóng không phải lúc nào cũng là việc dàng đối với một nhà phân tích bóng đá châu Á.

Cựu trung vệ cá tính này hiếm khi ghé qua các nước phương Đông. Thế nhưng, tôi đã có mặt ở đây để chứng kiến thời đỉnh cao của anh hồi World Cup 2006, khi anh nâng cao chiếc cúp vô địch. Cuối cùng, nguyên nhân nổi bật nhất trong nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định cập bến này chính là tính toán về mặt kinh tế.

Không để lãng phí năng lượng. Đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu anh. Theo dõi, chờ đợi và dự đoán – anh biết được nơi chỗ cần đứng, nơi cần tới, ngay cả khi mọi thứ trên sân lại kết thúc theo hướng ngược lại. Điều đó thường diễn ra khi bộ não của anh đang hoạt động, đôi chân anh đang thực Hiện những pha chạy chỗ cần thiết và bàn tay anh cuối cùng cũng nâng cao chiếc cúp World Cup sau khi dành chiến thắng trước Pháp.

việc đưa ra quyết định quyết đoán như thế dường như lại không xuất Hiện trong sự nghiệp huấn luyện viên của anh. Cannavaro đang mắc sai lầm trong việc trở lại Quảng Châu Hằng Đại làm huấn luyện viên trưởng, như đã xác nhận vào hôm thứ Năm.

Anh đã trở lại. Có một tiền lệ trong bóng đá nói rằng có những nơi bạn không nên trở lại bao giờ. Điều này thường áp dụng cho những nơi mà bạn đã đạt thành công và đang tìm kiếm thành công thứ hai. Điều đó hiếm khi nào xảy ra. Cơ hội thứ hai dành cho những người thất bại – hoặc được cho là sắp thất bại – thì lại ít ứng nghiệm với tiền lệ này .

Today I would like to announce I am the new coach of Guangzhou Evergrande FC. I am extremely proud to be returning to Guangzhou and grateful for the opportunity. I am looking forward to success in the new season. Never say goodbye #guangzhou #evergrande #neversaygoodbye pic.twitter.com/WwWRiL7Byo

