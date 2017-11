Fabio Cannavaro trở lại Quảng Châu Hằng Đại

Fabio Canavaro vừa quyết định trở lại trong lần thứ hai dưới vai trò HLV trưởng của gã khổng lồ Quảng Châu Hằng Đại trong bản hợp đồng 5 năm.

Trong thông báo chính thức trên trang chủ vào hôm thứ Năm, Hằng Đại đã xác nhận một bước đi đã được đồn đoán rộng rãi trước đó kể từ khi Cannavaro chia tay CLB Thiên Tân Quyền Kiện gần như ngay lập tức sau khi dẫn dắt họ giành được tấm vé dự AFC Champions League mùa sau.

Hậu vệ huyền thoại người Ý, người đội trưởng của ĐTQG giành chiến thắng tại FIFA World Cup 2006, trước đó đã từng nắm quyền ở đây vào tháng 11 năm 2014 nhưng sau đó bị thay thế bởi Scolari chỉ sau 7 tháng tại vị.

“Chào mừng trở lại Fabio Cannavaro”

Ông ấy nối tiếp công việc sau đó với một triều đại cũng không nhiều thành tích đáng kể với CLB Al Nassr của Ả-rập Xê-út nhưng sau đó tìm lại đúng nhịp điệu với công việc huấn luyện cùng CLB Thiên Tân.

Bắt đầu nắm quyền CLB từ năm ngoái với hoàn cảnh lúc đó là chuỗi 7 trận không thắng liên tiếp, bằng cách nào đó Cannavaro đã đưa CLB thăng hạng từ League One, và sau đó tiếp nối bằng chiến tích giúp CLB cán đích ở vị trí thứ ba năm nay trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở hạng đấu cao nhất.

From today I am no longer the coach of Tianjin Quanjian

You will always be in my heart

Thank you all ❤️ pic.twitter.com/ajpDXKLy6n

— Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) November 6, 2017