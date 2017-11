Gương mặt FSA: Câu chuyện về Thierry Chantha Bin (Phần 2)

BTV Gabriel Tan đã cùng ngồi xuống để thực hiện buổi phỏng vấn độc quyền với Thierry Chantha Bin, nơi tuyển thủ Campuchia đã chia sẻ về quá khứ, hiện tại và tương lai của anh ấy cũng như là bóng đá xứ chùa Tháp.

Năm 2018 đang được dự đoán là một năm quan trọng cho Thierry Chantha Bin và Đội tuyển Campuchia.

Với tiền vệ phòng ngự kiểu cổ điển sở hữu cái chân trái khéo léo, một năm đã trôi qua kể từ khi anh thực hiện vụ chuyển nhượng đáng mơ ước đến CLB Krabi của Thai League 2, anh ấy sẽ tìm kiếm cơ hội khẳng định lại bản thân trong đội hình và chứng tỏ anh ấy thuộc về nơi đó với tư cách là một cầu thủ ngoại.

Trong khi đó, với ĐTQG, những năm qua với sự cải thiện có thể gọi là “chậm mà chắc” dù chưa mang lại bất kỳ thành tích đáng kể nào nhưng họ cuối cùng cũng có được một sân chơi hoàn hảo để chứng tỏ họ đã tiến xa như thế nào so với các đối thủ tại Đông Nam Á trên đấu trường quốc tế – AFF Suzuki Cup thêm một lần nữa sẽ trở lại.

Trong phần 2 của buổi phỏng vấn độc quyền giữa FOX Sports Asia với tiền vệ 26 tuổi, Thierry đã chia sẻ đầy cởi mở về việc anh ấy cảm thấy như thế nào về khả năng tiến bộ của bóng đá Campuchia, cũng như những kỳ vọng cho cả bản thân và tuyển quốc gia trong tương lai.

FOX Sports Asia (FSA): Thierry, looking at the bigger picture, how much do you feel Cambodian football has improved in the three years that you’ve been here? What else needs to be improved for Cambodia to take the next step?

FOX Sports Asia (FSA): Thierry, nhìn sang bức tranh toàn cảnh hơn, anh cảm thấy bóng đá Campuchia đã tiến bộ nhiều đến như thế nào trong vòng 3 năm anh ở đây? Điều gì cần phải được cải thiện hơn với đội tuyển Campuchia để đội bóng bước lên một tầm cao mới?

Thierry Chantha Bin (TCB): Chắc chắn, bóng đá Campuchia đã phát triển hơn rất nhiều. Nhiều CLB giờ đây đã có sân vận động và các trung tâm đào tạo. Điều đó sẽ giúp ích cho bóng đá Campuchia rất nhiều trong tương lai.

Đã có thêm rất nhiều người hâm mộ. Ngay từ đầu, bóng đá không được mến mộ đến vậy nhưng sau từng năm, càng lúc càng nhiều người theo dõi hơn và cũng có thêm nhiều sự đầu tư hơn vào các CLB.

Bước đi tiếp theo cho thế hệ tương lai là rất xán lạn bởi vì giờ đây họ bắt đầu chơi bóng từ rất nhỏ và ở trong một điều kiện tốt hơn những thế hệ đi trước. Nhưng vấn đề cần phải được cải thiện chính là tinh thần. Dĩ nhiên, sự hứng thú trong bóng đã là không thể thiếu nhưng nếu họ muốn thành công, họ phải chơi với nhiều trách nhiệm hơn, tập luyện thật nghiêm túc và chăm chỉ.

FSA: Chúng tôi đã được chứng kiến ĐTQG Campuchia đạt được những kết quả đáng khen trong vài năm gần đây. Với việc AFF Suzuki Cup sẽ trở lại trong năm 2018, đâu là mục tiêu dành cho ĐTQG trong vòng 12 tháng tới?

Đối đầu với ngôi sao Yuto Nagatomo của ĐT Nhật Bản và CLB Inter Milan

TCB: Vâng, trong vài năm qua, ĐT Campuchia đã trải qua một vài kết quả tốt và tiến bộ rất nhiều. Với chúng tôi, thử thách là tiếp tục thiện điều đó và thi đấu với những đối thủ mạnh để cải thiện nhiều hơn.

Chúng tôi sẽ có Suzuki Cup vào năm 2018 vì vậy với chúng tôi, cũng như chính bản thân mình, đó sẽ là thử thách cho chúng tôi để trở nên tốt hơn và sẽ cố gắng hết sức để giành vé vào vòng sau.

Chúng tôi đã thi đấu với nhiều đội bóng mạnh trong năm nay vì thế chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều.

FSA: Cuối cùng, anh mới 26 tuổi và sẽ bước vào giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp. Vậy đâu là những điều mà anh mơ ước đạt được trong những năm tới đây trong sự nghiệp của mình?

TCB: Vâng, tôi đang già đi! (Cười) Nhưng để nói về điều tôi mơ ước trong sự nghiệp của mình, đó là tiếp tục được tận hưởng cảm giác chơi bóng càng lâu càng tốt khi tôi còn có thể thi đấu.

Nhưng về sự nghiệp mơ ước của tôi, đó là tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian chơi bóng lâu nhất có thể khi tôi còn khả năng chơi cho đội tuyển nước mình. Làm cho gia đình cảm thấy tự hào và chơi bóng ở nước ngoài, ở Thái Lan hoặc có thể một ngày nào đó ở một nơi như Malaysia. Tôi muốn được thấy và học hỏi từ nhiều nền bóng đá của các quốc gia khác nhau.