Các cựu sao Ngoại hạng Anh đã làm được gì ở Trung Quốc?

Vào thời điểm này năm ngoái, các mặt báo bóng đá trên toàn thế giới đều ngập tràn thông tin về những thương vụ bom tấn chuyển nhượng của các cầu thủ Premier League đến với giải VĐQG Trung Quốc.

Cuối cùng, đã có vài thương vụ được hoàn thành, đáng chú ý là ngôi sao Oscar của Chelsea, người đã rời Stamford Bridge để gia nhập đội bóng Thượng Hải Thượng Cảng của cựu HLV Chelsea Andre Villas-Boas.

Với việc Super League mới vừa khép lại, FOX Sports Asia sẽ nhìn lại xem một vài cựu ngôi sao Premier League đã làm được gì trong hơn 12 tháng qua.

Carlos Tevez (Thân Hoa Thượng Hải)

Có lẽ đây là cựu ngôi sao Premier League có bản hồ sơ rực rỡ nhất từng chuyển sang thi đấu tại phương Đông, cựu cầu thủ của West Ham, Manchester United và Manchester City – Tevez gia nhập Thân Hoa Thượng Hải từ Boca Juniors trong bản hợp đồng với mức lương khủng lên đến 600.000 bảng/tuần hồi tháng 12 vừa qua.

Rất nhiều sự kỳ vọng đã được đặt ra cho tiền đạo người Argentina, có lẽ điều đó là quá sức với độ tuổi của anh ấy, và bằng chứng là Tevez đã thất bại trong việc thích nghi với Thượng Hải. Những màn trình diễn mờ nhạt của anh đã mang đến vô vàn những lời chỉ trích từ người hâm mộ. Lãnh đạo CLB cũng đổ lỗi rằng anh ấy đã không phù hợp khi những khoản đầu tư chỉ mang về kết quả nghèo nàn là chỉ 4 pha lập công sau 16 trận đấu tại giải VĐQG.

Kết luận: Một thương vụ thất bại đắt giá. Sẽ không bất ngờ nếu như Thân Hoa quyết định cắt giảm vụ đầu tư thua lỗ này và gửi Tevez trở lại Argentina.

Obafemi Martins (Thân Hoa Thượng Hải)

Cựu tiền đạo của Newcastle đã trở thành một kẻ du mục kể từ khi rời khởi nước Anh với những mùa giải tại Đức, Nga, Tây Ban Nha và Mỹ. Nhưng anh ấy đã thích nghi khá tốt tại Trung Quốc, điều mà Tevez không làm được, khi anh ghi đến 7 bàn trong 13 trận đấu, đó là những bàn thắng đã giải cứu Thân Hoa khỏi cuộc chiến trụ hạng khi họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11.

