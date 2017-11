Son hiện đang là cầu thủ số một châu Á

John Duerden đã gọi cầu thủ chạy cánh người Hàn Quốc Son Heung-min của Tottenham Hotspur là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á.

Trong trận đấu hôm Chủ nhật trên sân vận động Wembley, các cổ động viên của Tottenham Hotspur đã bắt đầu tự hỏi liệu sau khi đánh bại Real Madrid vào thứ Tư, họ có bị Crystal Palace cầm chân hay không khi đội bóng này đang lên chân ở Premier League.

Chỉ bốn ngày trước đó, The Eagles cơ bản đã gây ức chế cho đội khi nói rằng nếu đã có thể hạ bệ các nhà vô địch châu Âu thì cũng khá thú vị nhưng trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, Son Heung-min đã lên tiếng khi trận đấu còn lại 26 phút với một pha xử lý đẳng cấp, anh vẽ nên một đường cong ngay sát rìa vòng cấm, đưa bóng vượt qua các hậu vệ đối phương và tung mành lưới khung thành tại Wembley. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0.

Premier League gần như ngay lập tức tweet rằng Son đã vượt qua Park Ji Sung để trở thành cầu thủ châu Á ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử giải đấu với 20 bàn thắng – mặc dù người hâm mộ Úc có thể sẽ phản bác lại điều này.

In honour of Son Heung-min becoming the highest scoring Asian in #PL history, let's see the best from around the world…

🌏🌍🌎 pic.twitter.com/JPfPTXSA9l

— Premier League (@premierleague) November 5, 2017