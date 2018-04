Derby Istanbul gián đoạn vì HLV bị tấn công

Trận derby Istanbul giữa Besiktas và Fenerbahce vào rạng sáng thứ Sáu đã phải tạm hoãn sau khung cảnh bạo loạn liên quan đến các CĐV cũng như sự cố bên trong đường hầm.

Theo nhà báo Andrew Gilpin của Daily Mirror, HLV Senol Gunes của Besiktas đã gặp một vết rách ở đầu sau khi bị các CĐV ném vật thể lạ từ khán đài. Vụ việc xảy ra ở phút 58 và sau đó trận đấu đã phải tạm hoãn.

Trợ lý HLV Erdinc Gultekin cũng bị thương. Theo báo giới, đã có xô xát trong đường hầm, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn đã xảy ra trên sân.

Bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy ông Gunes đã bị một vết thương trên đỉnh đầu.

The match between Fenerbahce and Besiktas has been abandoned after an object was thrown toward the Besiktas dugout. Besiktas coach Senol Gunes was struck and needed 5 stitches. 😨 pic.twitter.com/xJTEl3mWC6

— Football Away Days (@FBAwayDays) April 19, 2018