PSG, Arsenal và Atletico sẽ tham dự ICC ở Singapore

Man Utd, Man City, Liverpool, Tottenham, Arsenal và Chelsea sẽ tham gia International Champions Cup diễn ra tại ba châu lục.

Các đại diện ưu tú của châu Âu như Bayern Munich, Juventus, Barcelona, Real Madrid và PSG sẽ góp mặt cùng với Top 6 của Premier League mùa trước với 27 trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 24 ngày tại Bắc Mỹ, châu Âu và Singapore.

Nhà vô địch Man City sẽ khởi đầu giải tại Chicago vào ngày 21 tháng Bảy với Borussia Dortmund, trước khi đối mặt với Liverpool tại New Jersey để tái hiện cặp tứ kế Champions League mùa này, và sau đó sẽ gặp Bayern Munich tại Miami vài ngày sau đó.

Man Utd ra quân trước AC Milan tại Pasadena,, sau đó gặp Liverpool tại Ann Arbor và Real Madrid tại Miami, trong khi Liverpool cũng sẽ đụng độ đội bóng của Jurgen Klopp là Borussia Dortmund.

Spurs của Mauricio Pochettino sẽ gặp Roma, Barcelona và AC Milan.

Với những tin đồn xung quang tương lai của Arsene Wenger và Antonio Conte, hai đội bóng này sẽ gặp nhau tại Stockholm vào ngày 4 tháng Tám, sau khi Arsenal đụng độ Atletico Madrid và PSG, còn Chelsea so tài với Sevilla và Inter Milan.

Một trong những trận đấu đáng chú ý còn lại là cuộc tái hiện trận tứ kết Champions League đầy tranh cãi giữa Real Madrid và Juventus tại Washington DC vào ngày 4 tháng Tám, cùng với đó là những trận đấu có sự góp mặt của Sevilla, Benfica và Roma.

17 trận đấu sẽ diễn ra tại Bắc Mỹ, trong khi bảy trận sẽ được thi đấu tại châu Âu và ba trận tại Singapore.

Lịch thi đấu cụ thể (Theo giờ Anh):

20 tháng Bảy – Sevilla v Benfica – Zurich – 7.05pm

21 tháng Bảy – Man City v Dortmund – Chicago – 2.05am

21 tháng Bảy – Bayern v PSG – Klagenfurt – 5.05pm

22 tháng Bảy – Liverpool v Dortmund – Charlotte – 9.05pm

26 tháng Bảy – Atletico v Arsenal – Singapore – 12.35pm

26 tháng Bảy – Juventus v Bayern – Philadelphia – 12.05am

26 tháng Bảy – Dortmund v Benfica – Pittsburgh – 1.05am

26 tháng Bảy – Man City v Liverpool – New Jersey – 1.05am

26 tháng Bảy – Roma v Tottenham – San Diego – 3.05am

26 tháng Bảy – AC Milan v Man Utd – Pasadena – 4.05am

28 tháng Bảy – Arsenal v PSG – Singapore – 12.35pm

28 tháng Bảy – Chelsea v Sevilla – Warsaw – 4.05pm

28 tháng Bảy – Benfica v Juventus – New Jersey – 6.05pm

28 tháng Bảy – Man Utd v Liverpool – Ann Arbor – 10.05pm

29 tháng Bảy – Bayern v Man City – Miami – 12.05am

29 tháng Bảy – Barcelona v Tottenham – Pasadena – 4.05am

30 tháng Bảy – PSG v Atletico – Singapore – 12.35pm

1 tháng Tám – Man Utd v Real Madrid – Miami – 1.05am

1 tháng Tám – Tottenham v AC Milan – Minneapolis – 1.35am

1 tháng Tám – Barcelona v Roma – Arlington – 3.05am

1 tháng Tám – Chelsea v Inter – Gothenburg – 6.05pm

4 tháng Tám – Arsenal v Chelsea – Stockholm – 7.05pm

4 tháng Tám – Real Madrid v Juventus – Washington DC – 11.05pm

5 tháng Tám – AC Milan v Barcelona – Santa Clara – 1.05am

7 tháng Tám – Inter Milan v Sevilla – Lecce – 6.05pm

8 tháng Tám – Real Madrid v Roma – New Jersey – 3.05am

12 tháng Tám – Atletico v Inter Milan – Madrid – 7.05pm