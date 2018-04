Man United dùng ảnh Messi chùi giày để truyền cảm hứng cho học viên

Nếu Lionel Messi đã tự mình chùi sạch giày của anh ấy, thì bạn cũng có thể làm điều đó.

Đó chính là thông điệp tại học viện bóng đá của Manchester United, nơi bức ảnh của siêu sao Barcelona chăm chú bên chiếc giày của anh được treo trên tường.

Messi dường như là lựa chọn hiển nhiên để gửi đến những thông điệp cho giới trẻ ngày nay. Sau tất cả, bên cạnh cựu ngôi sao Cristiano Ronaldo của Quỷ đỏ, anh ấy đã nâng bóng đá lên một tầm cao mới – giành năm Quả bóng vàng thế giới, bốn danh hiệu Champions League và ghi hơn 600 bàn với một sự nghiệp đầy hào quang.

Tuy nhiên, thông điệp này của Messi liên quan nhiều đến sự khiêm tốn hơn là đề cao một tài năng hay sự chăm chỉ. Bức ảnh cho thấy anh ấy đang ngồi lau giày nhưng không phải là khi còn bé, mà là sau trận giao hữu giữa Argentina và Croatia tại Upton Park hồi năm 2014.

Quỷ đỏ tin rằng hình ảnh này là sự nhắc nhở tuyệt vời cho những đứa trẻ về hy vọng giành được một suất trong đội hình một của Jose Mourinho rằng bạn không thể quên đi xuất phát điểm thực tế của mình.

Manchester United's academy dressing room has a picture of Leo Messi cleaning his own boots to make sure the young players understand the importance of humility 👏 pic.twitter.com/5lEsqIfKE3

