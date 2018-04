Ibrahimovic lập siêu phẩm 36 mét vì quá mệt để bứt tốc

Zlatan Ibrahimovic đã tiết lộ lý do gây sốc dẫn tới siêu phẩm từ khoảng cahcs 36 mét ngay trong trận ra mắt cho LA Galaxy.

Tiền đạo siêu sao người Thụy Điển đã thông báo sự có mặt của anh tại bờ Tây nước Mỹ không thể ồn ào hơn với cú đúp ngay trong trận ra mắt cho LA Galaxy sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Hai bàn thắng của cựu tiền đạo Quỷ Đỏ đã giúp đội bóng mới của anh có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc trong trận Derby bang LA.

Khi nói về siêu phẩm từ khoảng cách 36 mét của mình, Ibra thừa nhận rằng anh quyết định sút vì quá mệt và không thể tiếp tục chạy nước rút được nữa.

“Tôi cảm thấy như mình đã chơi 40 trận trong 20 phút đó. Tôi cảm giác mệt mỏi vì chuyến bay dài và không chơi bóng sau một thời gian dài.” Ibra phát biểu sau trận đấu.

“Tôi đã thực hiện pha bứt tốc đầu tiên và bắt đầu thở dốc, vậy nên lần thứ hai tôi quyết định phải sút, tôi không thể tiếp tục dẫn bóng nữa.

“Bạn phải thích ứng với thời tiết, bạn phải hòa nhập với đội, đó là những thứ phải làm. Chúng tôi cần đảm bảo sự cân bằng, để đảm bảo sức mạnh cho trận đấu bởi vì điều kiện thời tiết đó thật không dễ thích ứng. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn phải quen với nó.

Bên cạnh đó, tiền đạo 36 tuổi cũng muốn nhắc nhở mọi người nhớ về kỷ lục của anh, rằng anh ghi bàn ở mọi trận đấu mà anh ra mắt chính thức.

🇸🇪 Zlatan Ibrahimovic has now scored on his debut in:

✅⚽ Champions League

✅⚽ Serie A

✅⚽ La Liga

✅⚽ Ligue 1

✅⚽ Premier League

✅⚽ MLS

👑 The King. pic.twitter.com/Tg04YphG3Y

— SPORF (@Sporf) April 1, 2018