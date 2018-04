Zlatan Ibrahimovic được chào đón như người hùng tại LA Galaxy

Zlatan Ibrahimovic đã cập bến California sau thương vụ với CLB LA Galaxy ở MLS và nhận được sự chào đón như một người hùng.

Cầu thủ Thụy Điển đã được chào đón tại Sân bay Quốc tế Los Angeles bởi người hâm mộ và giới truyền thông, những người đổ xô đến để được nhìn thấy ngôi sao mới nhất của giải đấu.

Manchester United đã đồng ý chấm dứt hợp đồng của Ibrahimovic vào đầu tháng này, mở đường cho tiền đạo 36 tuổi này hoàn thành bản hợp đồng sang thì đấu tại bờ tây nước Mỹ.

Anh đã nối gót cựu đồng đội David Beckham và Andrea Pirlo, những người đã thực hiện thương vụ xuyên Đại Tây Dương như Steven Gerrard và Frank Lampard.

A warm welcome for the new guy.

Ibrahimovic đã giành được bốn chức vô địch quốc nội với một sự nghiệp sáng sủa cho đến hiện tại. Anh đã chơi cho Barcelona và Paris Saint-Germain cùng những đội khác sau khi bắt đầu tại câu lạc bộ quê hương Malmo.

Mùa giải MLS đã bắt đầu hồi đầu tháng này và Ibrahimovic đã sẵn sàng ra mắt đội bóng mới trong trận đấu trước đối thủ cùng thành phố LAFC vào ngày 31 tháng Ba.

"So these are the trophies, eh? We bring the sixth one."

Behind the scenes on Zlatan's first day with the #LAGalaxy. pic.twitter.com/mCBPDmo02E

— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 31, 2018