Nhận định tin đồn: Ozil sang Bà đầm già? Auba sang Trung Quốc?

Khi những thương vụ mua bán trong tháng Một và thị trường chuyển nhượng bắt đầu nhộn nhịp, hàng loạt tin đồn về các thương vụ cũng sẽ xuất hiện cho đến ngày cuối cùng của tháng này.

FOX Sports Asia đã cố gắng làm sáng tỏ một số thương vụ có thể xảy ra trong tháng Một này.

Ozil và Bà đầm già

Một điều dường như được cánh báo chí tin chắc là việc Mesut Ozil sẽ rời Arsenal trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại. Hợp đồng của tiền vệ tấn công từng vô địch World Cup này sẽ kết thúc vào mùa hè và anh đang muốn tìm được bến đỗ mới. Ozil đang được cho là mục tiêu hàng đầu của Manchester United. Tuy nhiên, Juventus cũng đang dành sự quan tâm đối với anh.

Corriere dello Sport reporting this morning that Juventus want to sign Mesut Ozil on a free in the summer.

That would be a classic Juve signing, so shrewd.

Also think Ozil would do very well in Italy; would suit pace of game.

— Simon Collings (@sr_collings) January 8, 2018