Moto GP အစမ္းေမာင္းႏွင္မႈ ရလဒ္ကို ေက်နပ္ေနတဲ့ မားကြက္ဇ္

တနလၤာေန႔က စီပန္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေမာ္ေတာ္ဂ်ီပီ အစမ္းေမာင္းႏွင္မႈ ဒုတိယေန႔မွာ ၿပီးဆံုးခါနီး အနည္းငယ္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အဆံုးသတ္ ရလဒ္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္မိတယ္လို႔ မက္မားကြက္ဇ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံျဖစ္တဲ့ မားကြက္ဇ္ဟာ ၿပိဳင္ကြင္းရဲ႕ ဒုတိယ အေကြ႔ကို ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္မွာ မိုးရြာသြန္းခဲ့တာေၾကာင့္ လမ္းေခ်ာ္သြားခဲ့ၿပီး အဆံုးမွာ နံပါတ္ ၇ ေနရာနဲ႔ ပန္း၀င္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဆံုးသတ္ ရလဒ္ကိုေတာ့ ေက်နပ္တယ္လို႔ မားကြက္ဇ္က ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

“ဒီေန႔ ေနခင္းပိုင္းမွာ အနည္းငယ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ခဲ့တာက လြဲလို႔ ေရွ႕ဆက္ ႏိုင္ဖို႔ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေကာင္းဆံုး ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္။ အပူခ်ိန္ အျပင္းဆံုး အခ်ိန္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အျမန္ဆံုး ရလဒ္တစ္ခုကို ရယူႏိုင္ခဲ့သလို ပြဲကိုလည္း အေကာင္းဆံုး အာရံုစိုက္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”

“မိုးအနည္းငယ္ ရြာသြန္းခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ အသစ္ေျပာင္းလဲထားတဲ့ တာယာေတြနဲ႔ အသားမက်ေသးတာေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္သြားခဲ့ရၿပီး ကၽြန္ေတာ္လည္း ထိပ္ဆံုးေနရာကေမာင္းႏွင္ေနရာကေန ေနာက္ကို ေရာက္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ထိပ္ဆံုးကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ဖိုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒါကလည္း အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး”

Seguimos trabajando y buscando una buena base!

We’re still working looking for a good basis! #SepangTest #malaysia pic.twitter.com/TYlTlr8pGg

— Marc Márquez (@marcmarquez93) January 29, 2018