ဥေရာပေရႊဖိနပ္ဆုကို(၅)ၾကိမ္ေျမာက္ရရွိခဲ့တဲ့လီယြန္နယ္မက္ဆီ

ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႕ အာဂ်င္တီးနားအသင္းတုိ႕ရဲ႕ ကစားသမား လီယြန္နယ္မက္ဆီဟာ ယခုႏွစ္အတြက္ ဥေရာပေရႊဖိနပ္ဆုကိုရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ မက္ဆီအတြက္ (၅)ၾကိမ္ေျမာက္ ရယူႏိုင္ခဲ့ ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

မက္ဆီဟာ ယခုရာသီအတြင္း သြင္းဂိုး (၃၄)ဂို းသြင္းယူႏိုင္ခဲ့သလို ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႕လည္း ဖလား (၂)လံုးရယူခဲ့ျပီးေနာက္ ဒီဆုကိုရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

မက္ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းရဲ႕ ရာသီသိမ္းပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ ရီးယဲလ္ဆိုစီဒက္ အသင္းနဲ႕ ပြဲစဥ္မွာ လူစား ဝင္ကစားသမားအျဖစ္ ပါဝင္ကစားခဲ့ပါတယ္။ မက္ဆီဟာ ဥေရာပေရႊဖိနပ္ဆုကို ၂၀၁၇ ၊ ၂၀၁၃ ၊ ၂၀၁၂ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေတြမွာလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။

🏆🏆🏆🏆🏆 Fifth Golden Shoe for Leo #Messi! ⚽ 34 goals in @LaLiga make him Europe's top scorer for the fifth time! 👏 Congratulations, Leo! 👏 #ForçaBarça pic.twitter.com/KsiwYPJ4fj

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018