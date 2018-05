ကြန္တီအသင္းကေန ထြက္ခြာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ၀မ္းနည္းရလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဂီးေရာ့ဒ္

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းက မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းကို (၁) ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး FA ဖလား ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ အသင္းနည္းျပ ကြန္တီကို ေထာက္ခံတဲ့ စကားဆိုခဲ့ပါတယ္။

ကြန္တီအေနနဲ႔ အသင္းမွာ အနာဂတ္မေသခ်ာေတာ့တဲ့ သတင္းေတြေတြထြက္ေပၚေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ရာသီမွာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း ခ်န္ပီယံဆုကို ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပဲ အဆင့္ (၅) ေနရာနဲ႔သာ ရာသီကုန္ဆံုးခဲ့တာေၾကာင့္ အသင္းကေနထြက္ခြာရဖို႔ သတင္းေတြက အမွန္ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

