ေဂါ့ဇီကိုမက္ဆီနဲ႕တြန္းအားေပးႏိႈင္းယွဥ္ခဲ့ျခင္းအေပၚေနာင္တရေၾကာင္းဂ်ိဳအာခ်င္လိုေျပာၾကား

ဂ်ာမဏီနည္းျပ ဂ်ိဳအာခ်င္လိုက ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလား ဗိုလ္လုပြဲမတိုင္ခင္ ေဂါ့ဇီကို လူသိရွင္ၾကားအၾကံေပး မွတ္ခ်က္စကားေျပာခဲ့တာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေနာင္တရေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ဂ်ာမဏီအသင္းနဲ႕ အာဂ်င္တီးနားအသင္းတုိ႕ ကစားခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ဗိုလ္္လုပြဲစဥ္မွာ ေဂါ့ဇီဟာ ပြဲျပီးခါနီး ပြဲခ်ိန္ (၈၈)မိနစ္မွာ လူစားဝင္ကစားသမားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ကစားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အခ်ိန္ပိုထိ ဆက္လက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရျပီး ပြဲခ်ိန္ (၁၁၃) မိနစ္မွာ ေဂါ့ဇီက အဖိုးတန္ အႏိုင္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ျပီး (၁)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရကာ ဂ်ာမဏီအသင္း ဗိုလ္စြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါပြဲစဥ္မတိုင္ခင္မွာ ဂ်ိဳအာခ်င္လိုက ေဂါ့ဇီ အေနနဲ႕ မက္ဆီထက္သာတယ္ဆိုတာ တစ္ကမၻာလံုး ကို ျပသႏိုင္ဖို႕ လိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Of course I'm sad that I'm not attending the World Cup. I will do everything I can to get back to the squad of our national team. I wish the boys, the coaches and the team behind the team a good time in Russia and I will keep my fingers crossed for everyone to be world champions pic.twitter.com/Cx4eZg7IEZ

— Mario Götze (@MarioGoetze) May 19, 2018