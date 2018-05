မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းကအႏိုင္ရဖို႕ထိုက္တန္ခဲ့ေၾကာင္းေမာ္ရင္ဟိုေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းနည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုက ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ အက္ဖ္ေအဖလား ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာ အႏိုင္ရရွိဖို႕ မထိုက္တန္ခဲ့ေၾကာင္း ပြဲအျပီးမွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဟာဇက္ရဲ႕ တစ္လံုးတည္းေသာပင္နယ္တီသြင္းဂိုးနဲ႕အတူ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္ တက္ အသင္းကို အႏိုင္ရရွိျပီး အက္ဖ္ေအဖလား ရယူႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါအႏိုင္ရလဒ္နဲ႕အတူ ကြန္တီဟာလည္း ေမာ္ရင္ဟိုကို အဂၤလိပ္ ျပည္တြင္းဖလားဗိုလ္လုပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိတဲ့ ပထမဆံုးနည္းျပ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

“ သူတို႕အတြက္ဂုဏ္ယူပါတယ္။ဒါေပမယ့္ သူတို႕ ဒီခ်န္ပီယံဆုနဲ႕ ထိုက္တန္တယ္လို႕ေတာ့မထင္ဘူး ဗ်။ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းနည္းျပအေနနဲ႕ေရာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အသင္းေဟာင္းျဖစ္ေနလို႕ ပါ သူတုိ႕ကိုဂုဏ္ျပဳပါတယ္။ ဒီေန႕သူတို႕ က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ျပိဳင္ဘက္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ အႏိုင္ရဖုိ႕ ထိုက္တန္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က အေကာင္းဆံုးအသင္းပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါက ေဘာလံုး အားကစားေလ။ ” လို႕ ေမာ္ရင္ဟိုက ေျပာပါတယ။္

ဒါ့အျပင္ အသင္းကစားသမားေတြရဲ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈကိုလည္း ေမာ္ရင္ဟိုက ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

“ ရံႈးပြဲတိုင္းကေတာ့ နာက်င္စရာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ ေနာင္တရစရာ မရွိ ေအာင္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္တယ္ဆုိရင္ နာက်င္မႈနည္းတာေပါ့ ။ ရံႈးရင္ေတာင္ ဒီေန႕လိုအရံႈးမ်ိဳးကို ပိုလိုလားပါတယ္။ ဥပမာ နယူးကာဆယ္အသင္းနဲ႕လိုပြဲဆုိရင္ မရံႈးသင့္ဘူး။ ကစားသမားေတြ အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ပါတယ္။ ဒါက တကယ္ကိုအေရးၾကီးတာပါ။ ” လို႕ ေမာ္ရင္ဟိုကဆုိပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ေတြက ေျခက်င္းဝတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ မကစားႏိုင္ခဲ့တဲ့ လူကာကူ ဟာ လူစားဝင္ကစား သမားအေနနဲ႕ပါဝင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ဂိုးသြင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ေမာ္ရင္ဟိုကေတာ့ လူကာကူဟာ ၾကံ့ခုိင္မႈ မျပည့္ဝတာေၾကာင့္ ပြဲြထြက္ကစားႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

“ ပြဲထြက္လူစာရင္းမွာ မပါတာ ကၽြန္ေတာ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ။ ကစားသမား တစ္ေယာက္က သူကစားဖုိ႕ အဆင္သင့္မျဖစ္ဘူးလို႕ေျပာလာရင္ ဘယ္ႏွမိနစ္ကစားႏိုင္လဲ လို႕သာ ေမးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခံစစ္(၉)ေယာက္ေလာက္ပိတ္ထားတဲ့အသင္းကို လူကာကူ မပါဘဲ ကစားရတာ ခက္ခဲပါတယ္။ ခ်ယ္ဆီးအသင္းက မႏံုပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ ဖယ္လိုင္နီနဲ႕ လူကာကူ မပါဘူးဆိုတာ ကို သူတုိ႕ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ရံႈးပြဲတိုင္းနာက်င္ရေပမယ့္ ဒီတစ္ပြဲမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေနာင္တမရ ဘဲ အိမ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ” လို႕ ေမာ္ရင္ဟိုကေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဖီးလ္ဂ်ံဳးစ္ရဲ႕ ဖ်က္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ပင္နယ္တီခြင့္ျပဳခဲ့ရေပမယ့္လည္း ေနာက္တန္းကစားပံုကို ေက်နပ္တယ္လို႕ ေမာ္ရင္ဟိုက ဆိုပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ေနာက္တန္းစြမ္းေဆာင္ရည္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနရာအလိုက္ အေကာင္းဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕က ဂ်ီေရာ့က ေတာင္ပံကေန ျဖတ္တင္ ေပးမယ္။ ဟာဇက္က အဆံုးသတ္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ကစားခဲ့တာပါ။ အသင္းတစ္ခုကို ခန္႕မွန္းျပီးကစားႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ လြယ္ပါတယ္။ ဒီလိုပြဲမ်ိဳးမွာ ဘယ္သူမွ ဂိုးေပးခ်င္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဟာဇက္ကေတာ့ အရမ္းေကာင္းတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ပင္နယ္တီ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ” လို႕ နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

တြစ္တာေပၚမွာေတာ့ ပရိသတ္တခ်ိဳ႕က ေမာ္ရင္ဟိုရဲ႕မွတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ေလွာင္ေျပာင္ထားၾကပါတယ္။

Jose "I have to be respectful, but I think that we deserve to win & we play the best football."

Then I’m sorry Mourinho but that’s really concerning if you believe that. #Mufc

— Totally Man Utd™ (@TotallyMUFC) May 19, 2018