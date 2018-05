နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္ေျခစမ္းပြဲစဥ္အတြက္ေက်နပ္ခဲ့ရတဲ့နည္းျပဗဲလ္ဗာ့တ္

ဘာစီလိုနာအသင္းဟာ ခ်စ္ၾကည္ေရးေျခစမ္းပြဲစဥ္အျဖစ္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာ Mamelodi Sundowns အသင္းနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ျပီး (၃)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ နည္းျပ ဗဲလ္ဗာ့တ္က ေတာ့ အဲဒီပြဲစဥ္အတြက္လြန္စြာမွ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒမ္ဘယ္လီ ၊ ဆြာရက္ဇ္ ၊ အန္ဒေရးဂိုးမက္ဇ္ တုိ႕က ဘာစီလိုနာအသင္းအတြက္ ဂိုးေတြ အသီးသီး သြင္းယူခဲ့ၾကျပီး အိမ္ရွင္အသင္းအတြက္ ဆီဘူဆီဆို က ေခ်ပဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲအျပီးမွာေတာ့ နည္းျပဗဲလ္ဗာ့တ္က – “ ျပိဳင္ဘက္အသင္းရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကို သိပ္ၾကိဳက္ပါတယ္။ အရမ္းေကာင္းတဲ့ပြဲစဥ္ျဖစ္ခဲ့သလို ကြင္းကလည္း အံ့မခန္းပါ။ ” လို႕ သူ႕ရဲ႕ ေက်နပ္မႈကိုေျပာပါတယ္။

အဆိုပါပြဲစဥ္ဟာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရဲ႕ ျပယုဂ္ျဖစ္တဲ့ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားရဲ႕ ေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ ဒီလိုမ်ိဳး အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ိဳးမွာ ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရတာ ဂုဏ္ယူစရာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကေတာ့ အေဝးၾကီးကေန လိုက္ပါအားေပးခဲ့တဲ ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အမာခံ ပရိသတ္ ေတြအတြက္ အႏိုင္ရခ်င္ခဲ့တယ္။ ” လို႕ နည္းျပဗဲလ္ဗာ့တ္ကဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဘာစီလိုနာအသင္းရဲ႕ ဂိုးသမား မာ့ခ္အန္ဒေရးတာစတီဂ်န္ ကလည္း – “ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အတြက္ ခမ္းနားတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြပါ။ ေတာင္အာဖရိက ပရိသတ္ေတြေရွ႕ ႏိုင္ပြဲရခဲ့တာဟာ ေက်နပ္စရာပါ။ ဒီကြင္းအေနအထားကို ၾကိဳက္ပါတယ္။ အားလံုးရဲ႕အားေပးမႈအတြက္ အရမ္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႕ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ မၾကာခင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္လာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ” လို႕ ထပ္ဆင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

👕 Wayne Arendse won't be letting that out of his sight! 😉

🔵🔴 #SundownsBarça pic.twitter.com/SoiBuyH8tw

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 16, 2018