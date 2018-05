ဂရစ္ဇ္မန္းကိုအသင္းမွာဆက္ရွိဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ဆီျမြန္နီ

အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္း နည္းျပ ဆီျမြန္နီက ယူရိုပါလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲမွာ အသင္းအတြက္ အေရးပါတဲ့ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ တိုက္စစ္မွဴး ဂရစ္ဇ္မန္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ျပီး အသင္းမွာ ဆက္ရွိဖို႕လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

မာေဆးလ္အသင္းနဲ႕ ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာ ဂရစ္ဇ္မန္းဟာ အထူး ေျခစြမ္းျပ ကစားႏုိင္ခဲ့ျပီး သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဂရစ္ဇ္မန္းအတြက္ ယခုရာသီအတြင္း သြင္းဂိုး (၂၉)ဂိုး ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သလို အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းအတြက္ကလည္း (၈)ႏွစ္အတြင္း တတိယေျမာက္ ယူရိုပါလိဂ္ ဖလားကို ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

“ ဂရစ္ဇ္မန္းကေတာ့ ဒီေန႕ပြဲစဥ္မွာ သူ ႏွစ္အလိုက္ ဘာလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ျပသခဲ့ပါတယ္။ ပြဲစဥ္ အတြင္း အေရးၾကီးတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားခဲ့တယ္။ ဒါက သူ အသင္းအတြက္ ကစားေပးရတာ ေပ်ာ္တယ္ဆိုတာ ျပေနပါတယ္။ သူ ကၽြန္ေတာ္တို႕နဲ႕ ဖိုင္နယ္ (၃)ၾကိမ္ကစားခဲ့တယ္။ (၂)ၾကိမ္က ခ်န္ပီယံျဖစ္တယ္။ သူ ကၽြန္ေတာ္တို႕နဲ႕ ဖို္င္နယ္ပြဲေတြ ကစားႏုိင္ခဲ့တယ္။ မၾကာေသးခင္က ထိ ေျခစြမ္းအရ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တျခားအသင္းေတြထက္ ပိုလုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ” လို႕ နညး္ျပ ဆီျမြန္နီက ေျပာပါတယ္။

Amazingly, that’s the first major trophy of Griezmann’s career. Just a Segunda with Real Sociedad and a Supercopa with Atleti before this. No wonder he can’t stop jumping up and down!

— Sam Tighe (@stighefootball) May 16, 2018