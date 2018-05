အဂၤလန္အသင္း အၿပီးသတ္လူစာရင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အလက္ဇႏၵားအာႏိုးလ္

အဂၤလန္အသင္းနည္းျပ ေဆာက္ဂိတ္ကေတာ့ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္ကစားမယ့္ (၂၃) ဦးအၿပီးသတ္လူစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာေတာ့ အသက္ (၁၉) ႏွစ္အရြယ္ အလက္ဇႏၵား အာႏိုးလ္ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။

အဂၤလန္အသင္းရဲ႕ ၀ါရင့္ဂိုးသမားျဖစ္သူ ဂ်ိဳးဟတ္ နဲ႔ အာဆင္နယ္ကြင္းလယ္လူ ၀ီလ္ရိႈင္းယားတို႔ လူစာရင္းကေန ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရၿပီး ဂယ္ရီကာေဟးလ္ကေတာ့ အသင္းလူစာရင္းမွာ ျပန္လည္ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီကစားသမားေတြ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ လူစာရင္းကေန ႏႈတ္ထြက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အစားထိုးႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားခဲ့လူစာရင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ရာမွာ လီဗာပူးလ္ ကြင္းလယ္လူ လယ္လာနာ ၊ ဘန္ေလဂိုးသမား တြမ္ဟီတန္ နဲ႔ ေနာက္ခံလူ တာေကာစကီး ၊ ဘုန္းေမာက္ကြင္းလယ္ကစားသမား လီ၀စ္ကြတ္ ၊ ၀က္စ္ဘရြန္း ကြင္းလယ္ကစားသမား လစ္ဗာမိုးလ္တို႔ ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။

အဂၤလန္အသငး္ကေတာ့ အုပ္စု G မွာ ပနားမား ၊ တူနီးရွား ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အသင္းေတြနဲ႔ က်ေရာက္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အသင္းအတြက္ လူစာရင္းထုတ္ျပန္ခဲ့အၿပီးမွာေတာ့ ေဆာက္ဂိတ္က ေျပာၾကားရာမွာ “ဒီလူစာရင္း စိတ္လႈပ္ရွားစရာေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္မိပါတယ္။”

“လူငယ္ကစားသမားေတြ မ်ားစြာပါ၀င္ေနခဲ့ေပမယ့္ အေရးပါတဲ့ စီနီယာကစားသမားေတြလည္း ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ဒ့ါေၾကာင့္ အေတြ႕အၾကံဳပိုင္း နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းမွာ မွ်တတဲ့လူစာရင္းတစ္ခုျဖစ္လာမယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္”

အလက္ဇႏၵား အာႏိုးလ္ကို အသင္းလူစာရင္းမွာ ထည့္သြင္းခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “အာႏိုးလ္အတြက္ ပထမဆံုးေခၚယူခံရမႈျဖစ္ေပမယ့္သူ ဒီအရာနဲ႔ ထိုက္တန္ပါတယ္။လူငယ္ကစားသမားေတြကို ေရြးခ်ယ္တယ္ဆိုတာ ငယ္ရြယ္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး၊ ပြဲထြက္ခြင့္နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ေျခစြမ္းကို ျပသထားႏိုင္လို႔ပါ” ဆိုၿပီး ေဆာက္ဂိတ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

