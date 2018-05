မာေဆးလ္နဲ႕အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းတို႕အားျပိဳင္မယ့္ယူရိုပါလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲ

ျပင္သစ္ကလပ္ မာေဆးလ္အသင္းနဲ႕ စပိန္ကလပ္ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းတို႕ကေတာ့ မနက္ျဖန္မနက္အေစာပိုင္းမွာ ယခုရာသီရဲ႕ ယူရိုပါလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲအျဖစ္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယူရိုပါလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲ

မာေဆးလ္ Vs အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ (၁၇) ရက္

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၁)နာရီ ၊ (၁၅)မိနစ္

ကြင္း – Groupama Stadium

ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ

စုစစုေပါင္း ပြဲ – (၂)ပြဲ

မာေဆးလ္ႏိုင္ – မရွိ

အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္ႏိုင္ – (၁)ပြဲ

သေရပြဲ – (၁) ပြဲ

ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈ

မာေဆးလ္ ၀ – ၀ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ကစားသမားမ်ား

ယခုေဘာလံုးရာသီအတြင္းမွာေတာ့ ဖေလာ္ရီယန္ေသာ္ဗင္ ဟာ မာေဆးလ္အသင္းအတြက္ ေျခစြမ္းျပ ကစားထားျပီး သြင္းဂိုး (၂၆)ဂုိးနဲ႕ ဂိုးဖန္တီးမႈ (၁၈)ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ လီဂူးဝမ္းပြဲစဥ္ အျဖစ္ Guingamp အသင္းနဲ႕ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ေသာ္ဗင္က သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းမွာ ဂရစ္ဇ္မန္းက ေျခစြမ္းျပကစားေနပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းကို ေရာက္ရွိခ်ိန္ကစလို႕ ဂရစ္ဇ္မန္း ဟာ အဓိက ကစားသမား အေနနဲ႕ ပါဝင္ကစားခဲ့ျပီး ယခုရာသီအတြင္း သြင္းဂိုး (၂၇)ဂိုးနဲ႕ ဂိုးဖန္တီးမႈ (၁၅)ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ယူရိုပါလိဂ္ ျပိဳင္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္မွာေတာ့ သြင္းဂိုး (၄)ဂိုးနဲ႕ ဂိုးဖန္တီးမႈ (၄)ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးပြဲရလဒ္ႏွင့္ပြဲၾကိဳေျပာစကား

မာေဆးလ္အသင္းကေတာ့ မၾကာေသးခင္က ယွဥ္ျပိဳင္ကစားထားတဲ့ ပြဲစဥ္ေတြမွာ ရလဒ္ေတြ အေကာင္းဆံုး မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ (၄)ပြဲမွာ ႏိုက္စ္အသင္းနဲ႕ ပြဲစဥ္ တစ္ပြဲကိုသာလွ်င္အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး (၂)ပြဲသေရ ၊ (၁)ပြဲရံႈးရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

မာေဆးလ္အသင္းအတြက္ကေတာ့ ယူရိုပါလိဂ္မွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ဗိုလ္လုပြဲသို႕ တက္လွမ္း ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယူရိုပါလိဂ္မွာ အျမင့္ဆံုးလုပ္ႏုိင္ခဲ့တာကေတာ့ ၂၀၀၉-၁၀ ေဘာလံုးရာသီ မွာ ေနာက္ဆံုး (၁၆)သင္းအဆင့္ကို တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာက ႏိုင္ဖို႕ အခြင့္အေရးနည္းနည္းပဲရွိေပမယ့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္သြားမွာ ပါ။ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ ကစားရတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ ၾကီးမားတဲ့ ပြဲပါ။ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းကေနာက္ဆံုး (၄)ႏွစ္အတြင္းမွာ ယူရိုပါလိဂ္ (၂)ၾကိမ္ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပင္သစ္ေျမမွာ ဗိုလ္လုပြဲကစားရတာက အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခု ပါ။ ျပင္သစ္ကလပ္အသငး္ေတြ ဒီဆုကို မရဖူးေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပထမဆံုးရယူႏိုင္ရင္ေတာ့ ထူးထူးျခားျခား လုပ္ႏိုင္တာေပါ့။ ” လို႕ မာေဆးလ္အသင္းနည္းျပ ရူဒီဂါစီယာ ကေျပာပါတယ္။

အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းကေတာ့ ဥေရာပလိဂ္ ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ေတြနဲ႕ မစိမ္းပါဘူး။ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းဟာ ၂၀၁၀ နဲ႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ယူရိုပါလိဂ္ ခ်န္ပီယံဆုေတြကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးရလဒ္ေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းက မာေဆးလ္အသင္း ထက္ ပိုျပီး အသာရထားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးကစားထားတဲ့ ပြဲစဥ္ (၄)ပြဲမွာ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္းက (၃)ပြဲ အႏိုင္ရရွိထားပါတယ္။

ပြဲမတိုင္ခင္ နည္းျပ ဆီျမြန္နီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ – “ အားလံုးက ဖို္င္နယ္ အတြက္ျပင္ထားၾကတယ္။ ျပိဳင္ဘက္ကလည္း တိုးတက္တဲ့အသင္းျဖစ္သလို နည္းျပကလည္း ေလးစားစရာနည္းျပပါ။ သူတို႕က ကြင္းလယ္နဲ႕ တိုက္စစ္ပိုင္းမွာ သိပ္ကိုေတာင့္တင္းတယ္။ ဒါက ခက္ခဲတဲ့ပြဲစဥ္ျဖစ္လာမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ခ်န္ပီယံလိဂ္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ျပီးခ်ိန္မွာပဲ ယူရုိပါလိဂ္မွာအေကာင္း ဆံုးလုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ျပိဳင္ဘက္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ဖုိင္နယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တာဝန္ကို အေကာင္း ဆံုးလုပ္ပါ့မယ္။ ” လို႕ ဆုိပါတယ္။

And so it begins … 👀

⚪️🔵 | #OurStoryContinues | @EuropaLeague #UELfinal | #OMAtleti pic.twitter.com/4uo0dMERPU

— Olympique Marseille (@OM_English) May 15, 2018