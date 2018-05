အာဂ်င္တီးနားအသင္း လူစာရင္းကေန ခ်န္လွပ္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ လာမယ္လာ

အာဂ်င္တီးနားအသင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ဖလား ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ပဏာမ (၃၅) ဦးစာရင္းမွာ စပါးေတာင္ပံကစားသမား လာမယ္လာ ခ်န္လွပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ရာသီအစ (၃) လကို စပါးအသင္းအတြက္ ပါဝင္ကစားေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့တဲ့ လာမယ္လာဟာ ယခုႏွစ္ရာသီမွာ အသင္းအတြက္ (၂၅) ပြဲ ပါဝင္ကစားခဲ့ၿပီး (၁၈) ပြဲကိုအရံကစားသမား အျဖစ္သာပြဲထြက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

လက္စတာစီးတီးအသင္းကို (၅) ဂိုး (၄) ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ လာမယ္လာေျခစြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့ အသင္းလူစာရင္းကေန အခုလို ခ်န္လွပ္ခဲ့ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Two-time #WorldCup winners 🇦🇷Argentina have revealed their provisional squad for Russia 2018!🏆🇷🇺

The final 23-man squad lists will be published by FIFA on 4 June 👇 https://t.co/gXibW8N7wx

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) May 14, 2018