ကမၻာ့ဖလားအတြက္ေတာင္ကိုးရီးယားအသင္းလူစာရင္းမွာအဓိကေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ဆြန္ေဟာင္မင္

ကမၻာ့ဖလားျပိဳင္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ ေတာင္ကိုးရီးယားလက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕ ပဏာမလူစာရင္း (၂၈)ဦးကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ျပီျဖစ္ျပီး စပါးစ္အသင္းကစားသမား ဆြန္ေဟာင္မင္ကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အဓိက ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ဆြန္ေဟာင္မင္ကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ (၃)ႏွစ္က စပါးစ္အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ ကစားခဲ့ျပီး ေျခစြမ္းတစ္ခု နဲ႕ အတူ ဥေရာပေဘာလံုးပရိသတ္ေတြၾကား လူသိမ်ားလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

Not the greatest result, but we have qualified for the World Cup! 최고의 결과는 아니지만, 우리는 월드컵을 fkr 자격으로 받았습니다!

တကယ္လို႕သာ ဂ်ာမဏီ ၊ မကၠဆီကို ၊ ဆီြဒင္ တုိ႕ပါဝင္ေနတဲ့ အုပ္စု (F) မွာ ေတာင္ကိုးရီးယားအသင္း အုပ္စုအဆင့္ကို ေက်ာ္ႏိုင္ မယ္ဆိုရင္ ဆြန္ေဟာင္မင္ဟာလည္း အဓိက ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္လာမွာပါ။

လာမယ့္ဇြန္လ (၄)ရက္ေန႕မွာေတာ့ ယခုေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ (၂၈)ဦးစာရင္းမွ အျပီးသတ္ (၂၃)ဦးစာရင္း ကို ေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ကစားသမားေတြထဲမွာ ဆြမ္ဆီးအသင္း ကစားသမားေဟာင္း ကီဆြန္ယြန္း ၊ ေအာ့စ္ဘတ္အသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္လူ ကူဂ်ာခ်ဴးလ္ ၊ ဒီဂၽြန္အသင္းရဲ႕ လူငယ္ကစားသမား ကြန္ခ်န္ဟြန္း တုိ႕ ပါဝင္လာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မ်က္ႏွာသစ္ကစားသမားအေနနဲ႕ အသက္ (၂၀) သာရွိေသးတဲ့ လီဆြန္ဝူး ပါဝင္လာပါတယ္။ လီဆြန္ဝူး ဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းရဲ႕ အကယ္ဒမီမွ ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ ကစားသမား ျဖစ္ျပီး လက္ရွိခ်ိန္မွာ ေတာ့ စီးရီးေအကလပ္ ဗီရိုနာ အသင္းမွာ ကစားေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကင္ရွင္ဝုခ္ ၊ လီေဂ်ဆြန္း တုိ႕အပါအဝင္ ေကလိဂ္ဝမ္း ခ်န္ပီယံ ဂၽြီယြန္ဘတ္ဟြန္ဒိုင္းေမာ္တာ အသင္းမွ ကစားသမား (၄)ဦး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

Sono molto contento di essere nella pre-lista della Corea del Sud per il #Mondiale2018! Non vedo l'ora di unirmi ai miei compagni di nazionale per poter preparare questo appuntamento e far arrivare la nostra nazione il piú lontano possibile.

ဒါ့အျပင္ ေတာင္ကိုးရီးယားအသင္းကေန ေဂ်လိဂ္ဝမ္းကို ထြက္ကစားေနတဲ့ ကစားသမား (၅)ဦးလည္း ပါဝင္လာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရုတ္စူပါကလပ္ ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္း နဲ႕ Tianjin Quanjian အသင္းတုိ႕မွ ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ကြင္ယန္ဂြန္ နဲ႕ ကြန္ကၽြန္ဝန္း တုိ႕ ပဏာမေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လူစာရင္းမွာ ပါဝင္လာခဲ့ပါတယ္။

Goalkeepers: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Cho Hyun-woo (Daegu FC)

Defenders Kim Young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (FC Tokyo), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Kim Jin-su, Lee Yong (both Jeonbuk Hyundai Motors), Go Yo-han (FC Seoul), Kim Min-woo, Hong Chul (both Sangju Sangmu), Yun Young-sun (Seongnam FC), Kwon Kyung-won (Tianjin Quanjian), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Oh Ban-suk (Jeju United)

Midfielders Ki Sung-yueng (unattached), Lee Chung-yong (Crystal Palace), Koo Ja-cheol (FC Augsburg), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Kwon Chang-hoon (Dijon), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Moon Seon-min (Incheon United)

Forwards Lee Keun-ho (Gangwon FC), Son Heung-min (Tottenham), Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg)

Standby list Gu Sung-yun (Consadole Sapporo), Choi Chul-soon, Son Jun-ho (both Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Myung-joo (Asan Mugunghwa), Lee Chang-min (Jeju United), Ji Dong-won (Darmstadt 98), Suk Hyun-jun (Troyes)